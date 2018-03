Einladung: Besuch von Frau BM Mag. Mikl-Leitner beim Kinderbetreuungsprojekt der FREQUENTIS AG

Wien (OTS) - Vereinbarkeit von Familie & Beruf sind der FREQUENTIS AG ein ganz wesentliches Anliegen - dementsprechend wurden im Sommer 2012 die Frequenty "Forscher und Entdeckerwochen" (ganztägige Betreuung) für die Kinder von Mitarbeiter/innen ins Leben gerufen. Nach dem großen Erfolg des Vorjahres wird dieses Projekt heuer unter dem Motto Frequenty Kinderwochen "Schützen und Helfen" fortgesetzt.

Das Interesse der Frequentis Mitarbeiter/innen hat die Erwartungen weit gesprengt - für jede der beiden Wochen (KW 30 und 31) sind nun jeweils 60 Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren angemeldet.

Frequentis ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations-und Informationssystemen für sicherheitskritische Geschäftsbereiche. In ihrer Funktion als Innenministerin und ÖAAB-Bundesobfrau wird sich Frau BM Mag. Mikl-Leitner bei einem Besuch am Firmenstandort in der Innovationsstraße 1 im 10. Wiener Gemeindebezirk persönlich über diese Initiative und das Unternehmen informieren.

Ablauf:

10.00 Uhr: Ankunft von Frau BM Mag. Mikl-Leitner

Begrüßung, Vorstellung des Frequenty-Kinderprojektes, Austausch mit

Firmenvertretern und den Kindern



11.00 Uhr: Firmenpräsentation durch den Vorstand, Führung durch die

Fertigung & Integrationsräumlichkeiten



Datum: 24.7.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Frequentis-Firmenzentrale

Innovationsstraße 1, 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Frequentis AG

Frau Michaela Kalina

Tel: 01-81150-1427, michaela.kalina @ frequentis.com



Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027, E-Mail: andreas.wallner @ bmi.gv.at