ReiseSalon 2013 - ein heißer Sommer...

Keine Sommerpause hat der ReiseSalon

Wien (TP/OTS) - Der ReiseSalon, der Ort an dem vom 22. - 24. November 2013 der besondere, individuelle Urlaub auf sein reisebegeistertes Publikum trifft, finalisiert in der Sommerzeit das vielfältige Rahmenprogramm.

Einige Plätze sind noch verfügbar - interessierte Aussteller können Ihre Anmeldeunterlagen unter www.reisesalon.at anfordern.

Die Präsentation der außergewöhnlichen Reisen und Urlaube wird mit einem besonderen und überarbeiteten Rahmenprogramm abgerundet. Zwei Themensalons sind bereits fixer Bestandteil innerhalb des Events: zum einen der Kultur.ReiseSalon und als Partner der GourmetSalon.

Der Kultur.ReiseSalon stellt kommende Highlights ausgewählter Opern- und Theaterhäusern, Festivals, Museen, Galerien, Kulturvereinen sowie Kulturreise-Veranstaltern vor.

Der GourmetSalon ist Feinschmeckern gewidmet und findet in 2 Räumlichkeiten des Hofburg-Parterres statt. Namhafte Köche und Hersteller präsentieren hier eine Vielfalt an Delikatessen aus den verlockendsten Küchen der Welt.

Ebenfalls neu sind dieses Jahr die "Fokustage". Jeder der drei Veranstaltungstage konzentriert sich dabei auf ein Schwerpunkt-Land. An diesem Tag stehen zusätzlich zum regulären Rahmenprogramm kulturelle, künstlerische und kulinarische Darbietungen unter dem Motto des Schwerpunkt-Landes.

Und die Inszenierung geht weiter: Schauspieler sorgen mit originellen Show Acts für überraschende Momente - manch' weltberühmter Reisender könnte einem am ReiseSalon unerwartet über den Weg laufen... In der Beraterlounge kann man sich indes von Urlaubsberatern individuell zum passenden Urlaub Tipps geben oder sich von "ReiseSalon Guides" zu den gewünschten Destinationen führen lassen. Außerdem greifen Tourismusexperten im Rahmen von Talk Shows aktuelle Reisethemen auf und setzen sich aktiv mit Publikumsfragen auseinander. Dies und Vieles mehr bietet der ReiseSalon am letzten Novemberwochenende seinen Besuchern und Ausstellern.

