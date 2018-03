VP-Juraczka zum Ableben von StR a.D. Alois Stacher

Wien (OTS) - "Mit Alois Stacher ist ein profilierter Fachmann, Arzt und Politiker von uns gegangen, der die Gesundheitspolitik in dieser Stadt über Jahrzehnte hinweg nachhaltig geprägt hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie", so der Obmann der ÖVP Wien, Stadtrat Manfred Juraczka, heute in Reaktion auf den Todesfall des langjährigen Wiener Gesundheitsstadtrates.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Klub der Bundeshauptstadt Wien

Mag. Paul Hefelle

Tel.: 0664/83 83 209

paul.hefelle @ oevp-wien.at