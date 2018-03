Gesundheitsminister Stöger ist tief betroffen über das Ableben von Alois Stacher

Wien (OTS/SK) - Gesundheitsminister Alois Stöger ist über den Tod des langjährigen Wiener Gesundheitsstadtrats Alois Stacher tief betroffen. "Mit Alois Stacher ist ein großer Sozialdemokrat von uns gegangen. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie", sagte Stöger am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Stacher war Arzt und viele Jahre lang, von 1973 bis 1989, für die Gesundheits- und Sozialpolitik in Wien verantwortlich. "In ihm hatten wir einen wichtigen Mitstreiter auf dem Weg zu einem so ausgezeichneten Gesundheitssystem wie es die Bürgerinnen und Bürger in Wien und Österreich heute haben", sagte der Minister. ****

In Stachers Amtszeit wurden etwa die Gesundheitsvorsorge und die sozialen Dienste reformiert. Der ehemalige Gesundheitsstadtrat war maßgeblich an der Gründung der psychosozialen Dienste beteiligt und hat die psychiatrische Versorgung in Wien damit grundlegend verbessert. Für Stöger sei Stacher "ein Vorbild" gewesen, dessen Arbeit das Wiener Gesundheitssystem noch bis heute prägt. (Schluss) bj/rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum