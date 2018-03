Rauch zu Gebühren-Ranking: Wovor fürchtet sich die SPÖ?

Gebührenbremse bringt Entlastung für Mittelstand und Familien - Schluss mit rot-grüner Abzocke

Wien, 20. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Mit den ständig neuen Gebührenerhöhungen in den roten Städten muss Schluss sein. Die ÖVP und wollen deshalb ein Gebühren-Ranking, das Transparenz in den Dschungel der tatsächlichen Kosten und Erhöhungen bringt", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, der die Kritik der Sozialisten als Zeichen von vorwahlkämpflicher Panik wertet. "Wovor fürchtet sich die SPÖ? Fürchtet sie sich etwa vor Transparenz und Gerechtigkeit? Oder davor, dass die Bürger durch ein nationales Gebührenranking erkennen, dass die SPÖ für Ausquetschen des Mittelstands und der Familien steht?" Der ÖVP-Manager weiter: "Rot-Grün macht die Menschen arm. Die Sozialisten wollen auf zwei Belastungsfronten den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen und schamlos zugreifen. Wir sagen nein zu Faymann-Steuern und nein zur roten Belastungslawine." Rauch verurteilt die "antiquierte Aussackelpolitik des gescheiterten Verteidigungsministers Darabos", an die sich die SPÖ-Riege klammert. Rauch: "Darabos sollte endlich das US-Fernsehen abstellen, vor die Tür gehen und die Lebensrealität der Menschen in Österreich erkennen, denn die ächzen unter den Gebühren und Abgaben." Die ÖVP und Vizekanzler Michael Spindelegger setzen sich hingegen für ein bundesweites Gebührenranking und eine Gebührenbremse ein, betont Rauch, denn:

"Das Limit der Belastungen ist für die Österreicherinnen und Österreicher überschritten! Der Mittelstand und die Familien brauchen Entlastung statt andauernd neue Belastungen von den gebührengeilen Roten." ****

