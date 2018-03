Gebührenbremse: BZÖ-Widmann: "Spindelegger kann man nichts glauben"

Wien (OTS) - "Wenn nun ÖVP-Obmann Spindelegger täglich landauf und landab predigend eine Gebührenbremse ausruft - die hat das BZÖ übrigens schon vor Jahren gefordert - dann müssen sich endlich auch seine ÖVP-Bürgermeister daran halten, was ihr Obmann so in der großen Wiener Stadt verkündet", merkt heute BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann zum derzeitigen SPÖ-ÖVP-Schlagabtausch über Gebühren an.

"Im Nationalrat verweigerte die ÖVP nämlich Abstimmungen über einen Gebührendeckel, indem sie BZÖ-Anträge einfach dauervertagte. Im Wahlkampf fordert nun Spindelegger eine Gebührenbremse, die selbstverständlich erst nach der Wahl umgesetzt werden soll. Das BZÖ ist daher die einzige glaubwürdige Entlastungs- und Steuersenkungspartei in Österreich. ÖVP-Obmann Spindelegger und seinen ÖVP-Kopiermaschinen kann man einfach nichts glauben - echt nicht", befindet Widmann.

