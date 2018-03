Häupl/Wehsely zum Ableben von Gesundheitsstadtrat a.D. Prof. Dr. Alois Stacher

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Tod des langjährigen Wiener Gesundheitsstadtrates Alois Stacher zeigten sich heute Bürgermeister Michael Häupl und Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely.

"Alois Stacher hat in den langen Jahren seiner Amtstätigkeit die Wiener Gesundheits- und Sozialpolitik entscheidend geprägt. Viele Erneuerungen und Verbesserungen sind nicht zuletzt ihm zu verdanken -von der Gesundheitsvorsorge und den sozialen Diensten bis zu den Einrichtungen der Spitzenmedizin in den Wiener Gemeindespitälern. Wien hat einen bedeutenden Gesundheits- und Sozialpolitiker verloren", so Bürgermeister Michael Häupl.

Wehsely würdigte die visionäre Tätigkeit des Arztes und Politikers:

"Alois Stacher war es als Arzt und Politiker immer ein zentrales Anliegen, den Menschen in den Mittelpunkt seines politischen Handelns zu stellen. Er initiierte viele wichtige und nachhaltige Strukturprojekte, die die Stadt Wien bis heute prägen. Dazu zählt der Bau der Wiener Rudolfstiftung und des SMZ Ost. Ganz besonders freut mich, dass Alois Stacher noch im Juni 2012 die Patenschaft für das neue Pflegewohnhaus Donaustadt übernahm und so aktiv die Weiterentwicklung des von ihm gegründeten Geriatriezentrums Donaustadt zum Pflegewohnhaus begleitet hat."

Ganz besondere Verdienste erwarb sich Stacher im Bereich der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung. In seiner Amtszeit wurden die Psychosozialen Dienste in Wien gegründet, und damit die Wiener Psychiatriereform eingeläutet. Damit wurde eines der in Umfang und Bedeutung größten gesundheitspolitischen Reformvorhaben der Zweiten Republik umgesetzt. "Gemeinsam mit Prof. Dr. Stephan Rudas ging Stacher hier völlig neue Wege und initiierte den Wiener Weg der integrierten Sozialpsychiatrie. Die Regionalisierung und Strukturierung der stationären Einheiten und der gleichzeitige Aufbau und Ausbau des PSD haben eine modellhafte Struktur geschaffen, um die uns ganz Österreich und viele andere Großstädte Europas beneiden", betonte Wehsely.

Der ausgebildete Mediziner Alois Stacher, Jahrgang 1925, war ab 1952 im Hanusch Krankenhaus tätig, wo er 1955 die erste hämatologische Spezialstation Österreichs aufbaute. 1968 gründete der mittlerweile habilitierte Stacher das "Ludwig Boltzmann-Institut für Leukämieforschung und Hämatologie", im Jahr darauf war er Gründungsmitglied und Sekretär (1969-1975) der "Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie". 1973 wurde Alois Stacher zum Amtsführenden Stadtrat für Gesundheit und Soziales berufen (bis 1989). Als Mediziner (1976-1990 Primar am Hanusch-Krankenhaus) beschäftigte sich Stacher v.a. mit Fragen der Leukämie- und Lymphomforschung sowie mit Fragen der Ganzheitsmedizin. 1988 gründete Stacher die "Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin", deren Präsident er bis 2003 war. (Schluss)

