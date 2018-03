Spindelegger fordert Gebühren-Ranking zur Entlastung der Steuerzahler

Zeit für Transparenz: Gebührenbremse und Gebührenranking nötig, um Leben leistbarer zu machen - Belastungslimit für Mittelstand und Familien erreicht

Wien, 20. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht zu wissen, was kommunale Serviceleistungen tatsächlich kosten und wofür ihre Gebühren wirklich ausgegeben werden", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger. "Wir müssen sie mittels einer bundesweiten Gebührenbremse entlasten. Denn vor allem in den Städten haben der Mittelstand und Familien mit überhöhten Gebühren zu kämpfen", so Spindelegger. Besonders deutlich wird das am Beispiel Wien, wie auch ein Rechnungshofbericht kritisiert: Unter Rot-Grün sind die Kosten für Kurzparken um 66 Prozent, Wasser um 33 Prozent und die Müllentsorgung um 6,3 Prozent gestiegen. Für die Festlegung der Gebühren lagen, laut Rechnungshofbericht, keine schlüssigen Kalkulationen vor. "Zeit jenen auf die Finger zu klopfen, die sich mit Gebühren ein Körberlgeld erwirtschaften", sagt Spindelegger. "Ziel muss es sein, das Leben wieder leistbar zu machen. Schluss mit intransparenten Gebührenerhöhungen." ****

Der ÖVP-Bundesparteiobmann fordert Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Kosten von kommunalen Serviceleistungen. Eine gesetzliche Gebührenbremse und die automatische Senkung der Gebühren bei geringeren Kosten sollen die Österreicherinnen und Österreicher entlasten. Zudem braucht es, so Spindelegger, ein bundesweites, im Internet einsehbares, Gebührenranking. "Die Menschen haben ein Recht, zu erfahren, wie viel sie im nationalen Vergleich an Gebühren zu zahlen haben und was mit ihren Gebühren finanziert wird." Mit diesen Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass die Österreicher wirklich nur für Leistungen zahlen, die ihnen auch tatsächlich angeboten werden. Überhöhte Gebühren dürfen nicht zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden. "Durch Sofortmaßnahmen kann jeder Haushalt in Wien um rund 300 Euro jährlich entlastet werden", sagt der ÖVP-Bundesparteiobmann. Mittelfristig kann so eine flachere Gebührenentwicklung und damit eine nachhaltig inflationsdämpfende Wirkung erreichen werden.

