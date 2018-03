Hypo: BZÖ-Petzner: "Und was jetzt, Frau Fekter?"

"Gesamte budgetierte Mittel für Hypo bereits aufgebraucht"

Wien (OTS) - "Das Erwartete und meinerseits Prophezeite ist eingetroffen: Die Hypo Alpe Adria hat die gesamten fürs heurige Jahr budgetierten Mittel bereits verbraucht, um überhaupt eine Halbjahresbilanz erstellen zu können. Weitere Mittel für die Bank sind im Budget nicht vorgesehen, obwohl längst feststeht, dass die Hypo für die Erstellung der Jahresbilanz weiteres Steuergeld brauchen wird. Die berechtigte Frage lautet daher: Und was jetzt, Frau Fekter?", fragt der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner in Richtung der Finanzministerin.

Fekters Strategie des Tarnens, Täuschens und Verschleierns sei jedenfalls längst gescheitert. "Es wird nicht funktionieren, alles auf den Tag nach der Wahl hinaus zu verschieben. Abgesehen davon, dass diese Vorgehensweise die Sache nur noch teurer macht", so Petzner mit Verweis darauf, dass etwa eine Bad Bank-Lösung nur aus wahltaktischen Motiven der ÖVP seit Monaten auf die lange Bank geschoben wird. "Gäbe es die Bad Bank für die Hypo bereits, würden wir von einem viel geringeren Kapitalbedarf sprechen", verweist der stellvertretende BZÖ-Klubobmann auf die positive Wirkung einer Bad Bank in Sachen Eigenkapital. "Den höchsten Anteil an den 700 Millionen neuen Kosten trägt Fekter mit ihrer Politik also selbst", so das Fazit Petzners.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ