Vladyka: 400 Millionen mehr für den Ausbau der Kinderbetreuung

Neuordnung der Familienbeihilfe bringt 400 Euro mehr im Jahr

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein wichtiger Schwerpunkt der sozialdemokratischen Politik im Bund und im Land Niederösterreich. Das noch vor der Sommerpause durch die Bundesregierung auf Initiative von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beschlossene Ausbauprogramm für Kinderbetreuungseirichtungen in der Größenordnung von 400 Millionen Euro für die kommenden vier Jahre ist ein wichtiger Schritt für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In Niederösterreich würden damit rund 18 Millionen Euro pro Jahr für die Schaffung zusätzlicher Betreuungslätze zur Verfügung stehen. Nur wenn die Kinderbetreuung sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgebaut wird, gibt es echte Wahlfreiheit für Eltern, wobei es im Bereich der Flexibilität der Öffnungszeiten und deren Ausweitung in den Ferien noch den einen oder anderen Verbesserungsbedarf gibt", so die Familiensprecherin der SPNÖ, LAbg. Christa Vladyka.

"Auch die Erhöhung der Familienbeihilfe ist ein Schritt in die richtige Richtung. Eine niederösterreichische Familie mit zwei Kindern (1 und 2 Jahre) bekommt momentan im Monat in Summe 223,60 Euro an Familienbeihilfe und insgesamt 1.401,50 Euro pro Jahr durch den Kinderabsetzbetrag - das ergibt im Jahr gesamt 4.084,80 Euro. Mit der Familienförderung neu wird sich der monatliche Bezug mit dem nunmehr einberechneten monatlichen Kinderabsetzbetrag auf 375 Euro erhöhen, die Zuwendungen werden somit aufs Jahr gerechnet 4.500 Euro ausmachen - im Vergleich zum jetzigen Modell also ein Gewinn von über 400 Euro", zeigt sich die SPNÖ-Familiensprecherin zufrieden über das "Mehr" an finanzieller Unterstützung für NÖ Familien.

