Darabos: Spindelegger auch mit Fischer-Attacken eines Vizekanzlers unwürdig

ÖVP-Obmann versucht, Bundespräsident Heinz Fischer zu diskreditieren

Wien (OTS/SK) - "Von Tag zu Tag steigt die Nervosität des ÖVP-Obmannes. Weil die ÖVP-Kampagne nicht greift und die ÖVP in den Umfragen stagniert, versucht er nun im Stile eines Oppositionspolitikers unseren Bundespräsidenten Heinz Fischer zu diskreditieren. Diese Rüpel-Attacken und Rundumschläge sind eines Vizekanzlers nicht würdig", sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zu den jüngsten Aussagen Spindeleggers in der Tiroler Tageszeitung und den Vorarlberger Nachrichten. Auch in der Frage der gemeinsamen Schule für 10- bis 14-Jährige spaltet Spindelegger wieder einmal statt zusammenzuführen. "Dabei hat er ein gutes Beispiel in den ÖVP-Ländern Tirol, Vorarlberg und Salzburg, die sich für eine gemeinsame Schule aussprechen", ruft der SPÖ-Bundesgeschäftsführer in Erinnerung. Diese für die Zukunft der Kinder unseres Landes so wichtige Reform könnte ohne den Blockierer ÖVP-Obmann Spindelegger viel schneller vonstattengehen. "Dass ausgerechnet der Vizekanzler in den heutigen Zeitungen von 'Mut zu Veränderungen' spricht, ist geradezu lachhaft." ****

"Bundespräsident Fischer ist nicht umsonst der beliebteste Politiker des Landes. Er füllt seine Aufgaben souverän und mit Bedacht. Dass er Sympathien für die gemeinsame Schule zeigt, ist seine persönliche Meinung und sicherlich nicht parteipolitisch motiviert. Dem Präsidenten das als Einmischung in die Tagespolitik vorzuhalten und das Recht auf eine Meinung zu einem so wichtigen Thema abzusprechen, geht entschieden zu weit", unterstreicht Darabos. (Schluss) bj/rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum