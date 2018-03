Elternteilzeit: Haubner: "BZÖ-Anfrage bringt bei SPÖ Bewegung rein - ÖVP schläft weiter"

"ÖVP-Nichtbeantwortung zeigt die Ignoranz und Abgehobenheit von Mitterlehner - Was sagt ÖVP zu Hundstorfers Vorschlägen?"

Wien (OTS) - "Die BZÖ-Anfrage zur Elternzeit bringt zumindest bei der SPÖ Bewegung rein, denn nun will Sozialminister Hundstorfer doch Änderungen in diesem Bereich vornehmen", sagte heute BZÖ-Familiensprecherin Ursula Haubner. Die ÖVP schläft ohnehin bei diesem Thema völlig ruhig weiter - die SPÖ zeigt zumindest einen gewissen Reformwillen, obwohl Hundstorfer schon früher hätte aktiv werden können", so Haubner weiter.

"Das Fehlen von Zahlen über die Inanspruchnahme der Elternteilzeit, beweist ganz klar, dass der rot-schwarzen Regierung die Elternzeit nicht wirklich wichtig ist. Das ist aber ein Armutszeichen für diese Koalition, die sich selbst permanent wegen ihrer guten Familienpolitik im Bereich von Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie lobt. Zur BZÖ-Frage, ob Veränderungen wünschenswert sind, erklärte sich ÖVP-Familienminister Mitterlehner für unzuständig. Wer, wenn nicht er müsste für dieses Thema zuständig sein. Diese Antwort zeigt die Ignoranz und Abgehobenheit dieses Ministers", kritisierte Haubner und weiter: "Da nun der Sozialminister Änderungen vorschlägt, wäre nun interessant in Erfahrung zu bringen, was der ÖVP-Familienminister von diesen geplanten Reformen hält".

"Sozialminister Hundstorfer muss aber nun rasch überprüfen, ob sich die Elternteilzeit bewährt und dieses Angebot auch bei den Eltern ankommt", forderte Haubner und weiter: "Die Elternteilzeit muss auch an geänderte Familienverhältnisse angepasst werden. Ein Elternteil, der nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind lebt, sollte ebenfalls in Elternteilzeit gehen können".

