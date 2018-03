600.000 Euro Strafzahlung - Stronach/Markowitz: Faymann soll sich bei EU für Kärnten einsetzen

Wo ist der Wasserkopf Wien, wenn man ihn braucht?

Wien/Klagenfurt (OTS) - Ein sofortiges Tätigwerden der Bundesregierung in Person von SPÖ-Bundeskanzler Faymann verlangt Team Stronach Spitzenkandidat für Kärnten bei der Nationalratswahl Stefan Markowitz in Bezug auf die dem Land Kärnten drohende Strafzahlung von 600.000 Euro. "Niemand versteht, warum aufgrund von Formalfehlern, die bereinigt werden konnten, bei der Abrechnung von EU geförderten Projekten 600.000 Euro Strafe an die EU gezahlt werden müssen. Fakt ist natürlich, dass die Behörden geschlampt und sich nicht an die Regeln gehalten haben, was nicht toleriert werden darf. Faymann hat aber sofort gegenüber der EU klarzustellen, dass, wenn kein Tatbestand der Bereicherung oder missbräuchlichen Verwendung festgestellt werden kann, auch keine Strafzahlungen fließen werden."

"Wenn die EU sich einbildet, dass sie statt der Rechnungskopien die Originalrechnungen haben möchte - und diese auch nachgereicht wurden - gibt es keinen Grund, der EU zusätzlich zu den durch Fristversäumnis bereits gestrichenen 42.000 Euro noch weitere 600.000 Euro in den Rachen zu schmeißen", so Markowitz. Und weiter: "Wo ist der Wasserkopf Wien, wenn man ihn braucht? Die immer EU-hörige Bundesregierung soll sich endlich einmal für die Interessen der Kärntner einsetzen!"

