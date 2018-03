Darabos: Angriff auf Städte und Bürger eines Vizekanzlers unwürdig

ÖVP will mittels Investitionsbremse bei Spitälern, Kindergärten und Schulen einsparen

Wien (OTS/SK) - Keinerlei Verständnis hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos für die Attacke des Vizekanzlers auf sozialdemokratisch geführte Städte und Gemeinden. "SPÖ-geführte Städte bieten den Bürgerinnen und Bürgern hohe Standards und gehören weltweit zu den lebenswertesten", entgegnet Darabos den unqualifizierten Angriffen des ÖVP-Obmanns in der heutigen Kronen Zeitung. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fordert den Vizekanzler auf, Städte und Kommunen nicht gegeneinander auszuspielen. "Dieser Stil ist eines Vizekanzlers unwürdig. Spindelegger spaltet damit das Land anstatt es zusammenzuführen. Bestens funktionierende kommunale Leistungen ins Visier zu nehmen ist schon mehr als fragwürdig", sagt Darabos am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Das Hauptziel der schwarzen Rüpel-Attacke Wien zum Beispiel erhält für seine Lebensqualität regelmäßig Bestnoten, wie die internationale Mercer-Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebensqualität in Städten auch im Jahr 2012 wieder bestätigte. "Damit das auch so bleibt, wird regelmäßig viel in Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Kultur und alles, was das Leben für die Stadtbewohnerinnen und -bewohner lebenswert macht, investiert", betont Darabos. "Spindelegger hingegen will mittels ÖVP-Investitionsbremse bei Kindergärten, Schulen, Spitälern und öffentlichen Verkehrsmitteln einsparen", sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

SPÖ-geführte Städte und Kommunen geben ihre Einnahmen selbstverständlich an die Bürger weiter. Beispiele dafür sind der Gratiskindergarten und die verbilligte Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien oder das Jugend-Bahnticket für Ostösterreich um 60 Euro. "Die Bürgerinnen und Bürger wissen um die Leistungen ihrer Kommunen und schätzen sie auch. Spindelegger greift damit auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Städte an, er wird sich mit dieser Attacke bei ihnen bestimmt nicht beliebt machen", sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum