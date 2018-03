Haubner: Unternehmen und Bürger mit Gebührenbremse entlasten

Reformieren statt Kassieren - Steigende Fixkosten für Unternehmen und Bürger - Entlastungen notwendig um Standort zu bewahren und Arbeitsplätze zu schützen

Wien, 20. Juli 2013 (OTS/Text) - "Der Wirtschaftsbund und die ÖVP stehen für Entlastung. AK, SPÖ und ÖGB für ständig mehr Belastungen und fürs Abkassieren, getarnt durch den Deckmantel der 'Gerechtigkeit'. Das wird anhand des ÖVP- Maßnahmenpakets rund um die Gebührenbremse verdeutlicht. Statt den Unternehmen und den hart arbeitenden Menschen, die sich etwas erarbeitet und aufgebaut haben, noch tiefer in die Tasche zu greifen , brauchen wir kluge Maßnahmen, um mit den vorhandenen Mitteln nachhaltig und sinnvoll umzugehen. Reformieren statt Kassieren muss unser Motto lauten", bekräftigt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes Abg.z.NR Peter Haubner die Aussagen von ÖVP- Bundesparteiobmann Michael Spindelegger im heutigen Krone-Interview.***

"Denn Gebühren und Abgaben in Österreich steigen immer mehr. Die Unternehmen und auch jeder Österreicher spüren, dass die monatlichen Fixkosten steigen. Zusätzlich befinden wir uns momentan in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Wer die Unternehmen zusätzlich belastet schadet dem Standort und gefährdet hochwertige Arbeitsplätze. Speziell der Standort Wien ist durch hohe Steuern, Abgaben, Lohnnebenkosten und eine unüberschaubare Bürokratie stark behindert und bremst die Dynamik des gesamten Standortes Österreich. Denn bei Standort-Rankings sind Abgaben und Steuerentwicklung wichtige Faktoren", erklärt Haubner weiter.

"Unser erklärtes Ziel muss es sein, dass den Unternehmern und Bürgern in Österreich mehr Netto vom Brutto bleibt und so auch wichtige Arbeitsplätze gesichert werden. Neben einer gesetzlich verankerten, automatischen Gebührenbremse, ist daher vor allem die Senkung der Lohnnebenkosten ein wichtiger Punkt. Zudem brauchen wir Modelle zur Arbeitszeitflexibilisierung, um besser auf die Lebensrealitäten der Menschen eingehen zu können, im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und vor allem die Beschäftigung zu sichern. Als letzten essentiellen Punkt fordern wir, dass das Vorsorge-Modell der SVA auf andere Kassen umgelegt wird, was eine Reduzierung der Rezept-Gebühr ermöglichen würde", schließt Haubner ab.

