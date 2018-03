Junge ÖVP: Gebührenlawine nimmt jungen Menschen die Luft zum Atmen

Ständiger Anstieg der Gebühren in SPÖ-regierten Städten muss eingedämmt werden

Wien, 20. Juli 2013 (ÖVP-PD) Junge Menschen wollen sich etwas aufbauen, eine Familie gründen und selbstständig leben können. Dafür braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, die ein leistbares Leben garantieren. Für die Junge ÖVP ist klar: Als Hochsteuerland verlangt Österreich seinen Bürgerinnen und Bürgern bereits jetzt jedes Monat einen saftigen Betrag ab. Dass darüber hinaus durch ständig steigende Gebühren zusätzlich immer tiefer in die Tasche der Menschen gegriffen wird, wie zum Beispiel in Wien, ist unanständig. "So wird gerade jungen Menschen der notwendige finanzielle Spielraum für ein selbstbestimmtes Leben genommen. Daher unterstützen wir die Forderung nach einer Gebührenbremse und einem Ranking der größten Gebührenabkassierer, um hier für mehr Transparenz zu sorgen", begrüßt Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, die Aussagen von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger in der heutigen "Kronen Zeitung". ****

