VP-Heintzinger: Farce rund um geplante Garage in der Geblergasse

Lösungsvorschläge müssen auf den Tisch

Wien (OTS) - "Der geplante Bau der Garage in der Geblergasse gestaltet sich zu einer Farce. Im Jahr 2011 hat sich bei einer Befragung eine klare Mehrheit der Anrainerinnen und Anrainer für die Errichtung an diesem Standort, der von der Bezirks-SPÖ vorgeschlagen wurde, ausgesprochen. Anscheinend ist man vor den Grünen und Verkehrsstadträtin Vassilakou in die Knie gegangen. Nicht anders ist es zu erklären, dass von einem Tag auf den anderen die konkreten Pläne umgeworfen werden", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Hernals, Klaus Heintzinger, in Reaktion auf die jüngsten Medienberichte. "Die ÖVP Hernals fordert weiterhin den Bau der Garage, denn dem Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer muss unbedingt Rechnung getragen werden. Falls die Pläne am geplanten Standort, so wie es derzeit scheint, nicht weiter verfolgt werden sollen, muss man sich dringend um einen Alternativstandort bemühen. Die verantwortlichen Personen sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene sind gefordert schleunigst Lösungsvorschläge auf den Tisch zu legen", so Heintzinger abschließend.

