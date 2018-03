VP-Aichinger: Fiaker garantieren ordentliche Lebens- und Arbeitsbedingungen

Skandalisierung einer Touristenattraktion nicht notwendig

Wien (OTS) - "Für uns besteht kein Zweifel, dass die Wiener Fiakerinnen und Fiaker kompetent genug sind, ihren Tieren ordentliche Lebens- und Arbeitsbedingungen zu garantieren", so der Klubobmann der ÖVP Wien, Fritz Aichinger, heute in einer kurzen Stellungnahme. Dementsprechend hat die Wiener ÖVP kein Verständnis für Anschuldigungen, die in den letzten Tagen den Fiakern gegenüber laut geworden sind.

"Offensichtlich wollen manche das Sommerloch nützen, um mit nicht erwiesenen Behauptungen in die Schlagzeilen zu kommen. Das machen wir nicht mit, weil es das Gegenteil von seriöser Politik ist, zu der wir uns verpflichtet fühlen", so Aichinger abschließend.

