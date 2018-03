"profil": Alpine stand bereits Mitte 2012 vor der Zahlungsunfähigkeit

"profil" veröffentlicht brisante interne E-Mails - Alpine-Finanzchef Dankovsky forderte von FCC kurzfristig 115 Millionen Euro Liquidität

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, stand die heute insolvente Salzburger Alpine Bau bereits im Juni 2012 vor der Zahlungsunfähigkeit. Dem Magazin liegt eine E-Mail-Korrespondenz zwischen dem damaligen Finanzchef der Alpine Bau GmbH Michael Dankovsky und einem Manager des spanischen Alleineigentümers FCC vom 25. Juni 2012 vor. Darin mahnte er in drastischen Worten eine kurzfristige "Liquiditätshilfe" in der Höhe von 115 Millionen Euro ein. "Uns läuft die Zeit davon!", schrieb Dankovsky und weiter: "Wir brauchen die Liquiditätshilfe bis Donnerstag." (Anm.: 28. Juni 2012) Nachdem die Antwort des spanischen Kollegen verhalten ausfiel, wurde Dankovsky noch deutlicher: "Wenn das die FCC-Position ist, dann sind wir tot! ... wir brauchen eine Entscheidung von FCC und anschließend den simplen Transfer von 115 Millionen."

Nur einen Monat zuvor hatte die übergeordnete Alpine Holding GmbH die letzte der drei Anleihen (Volumen: 100 Millionen Euro) im Markt platziert. ohne die Anleger jedoch über die Probleme zu informieren. Gegenüber "profil" bestätigt Dankovsky die Authentizität der E-Mails, legt aber zugleich Wert auf die Feststellung, dass der erhöhte Liquiditätsbedarf zum Zeitpunkt der letzten Anleihe-Emission nicht absehbar gewesen sei: "Es handelte sich um einen kurzfristigen und temporären Engpass in Zusammenhang mit Projekten in Polen und auf dem Balkan." Laut Dankovsky gab FCC dem Drängen der österreichischen Tochter im August nach und stellte frisches Geld bereit, wenn auch nicht in voller Höhe. "Die Lage war zwar angespannt, die genannten 115 Millionen Euro waren aber ohnehin zu hoch gegriffen." Es sei "völlig normal", dass man gegenüber dem Eigentümer im Rahmen der laufenden Liquiditätsplanung einen erhöhten Puffer einfordere.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502