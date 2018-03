"profil": Kaiser-Belastungszeuge identifiziert

Bürochef des Landeshauptmanns in Top-Team-Affäre einvernommen; Korruptionsermittler untersuchen vier fragwürdige Auftragsvergaben an SPÖ-Werbeagentur

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet in seiner Montag erscheinenden Ausgabe über neue Entwicklungen in der sogenannten Top-Team-Affäre um den Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser. Wie "profil" berichtet, wurde mittlerweile Kaisers langjähriger Bürochef Arnold Gabriel vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) zur Causa einvernommen. Laut dem Nachrichtenmagazin handelt es sich bei Gabriel um den ominösen angeblichen "Belastungszeugen" aus Medienberichten der vergangenen Woche. Kaisers Pressesprecher Andreas Schäfermeier bestätigt, dass Gabriel und er selbst als Zeugen einvernommen wurden.

Wie "profil" weiter berichtet, gilt der Fokus der BAK-Ermittlungen vier von dem damaligen Landesrat Kaiser in Auftrag gegebenen Kampagnen zu Gesundheitsthemen, für die Top Team dem Land Kärnten im Dezember 2009 insgesamt 104.040 Euro verrechnete. Es bestehe der Verdacht, dass den Zahlungen keine adäquaten Leistungen der damals in SPÖ-Eigentum befindlichen Werbeagentur gegenüberstünden.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502