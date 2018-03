VP-Juraczka: Gebührenbremse ist Gebot der Stunde

Wiener "Gebühren-Körberlgeld" ist unanständig

Wien (OTS) - "Während die SPÖ vor allem in Wien stets danach trachtet, den Bürgerinnen und Bürgern das Geld aus den Taschen zu ziehen, treibt die ÖVP den konkreten Plan für eine Gebührenbremse im Sinne der Bevölkerung und der Wirtschaft weiter voran", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka zu heutigen Aussagen von Vizekanzler Michael Spindelegger in der "Kronen Zeitung".

"Gerade in Wien ist für die Menschen in den letzten Jahren das Leben wesentlich teurer geworden. Durch die massiven Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren hat die Wiener Stadtregierung tatsächlich mehr eingenommen als die städtischen Leistungen kosten", so Juraczka: "Das Ergebnis ist ein sattes Gebühren-Körberlgeld und das in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Stagnation! Das ist unanständig."

Eine Gebührenbremse sei angesichts dessen ein Gebot der Stunde:

"Entlastung statt Belastung ist die Devise. Nur so kann den Menschen geholfen und der Standort Wien gestärkt werden", so Juraczka.

"Denn ich muss unserem Bundesparteiobmann zum Leidwesen der Wienerinnen und Wiener vollinhaltlich recht geben: 'Rot-Grün macht arm, so kann's nicht weitergehen'", so der Wiener Parteiobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Klub der Bundeshauptstadt Wien

Mag. Paul Hefelle

Tel.: 0664/83 83 209

paul.hefelle @ oevp-wien.at