NetComm Wireless gewinnt den ACOMMS-Innovationspreis 2013

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Org@77de46c4, ein führender Entwickler kabelloser M2M-Produkte (Machine-to-Machine), wurde gestern Abend in Sydney auf dem 7. jährlichen Dinner von Communications Alliance und Communications Day (ACOMMS) zum zweiten Jahr in Folge mit dem ACOMMS Award für Innovation in der SME-Kategorie ausgezeichnet.

NetComm Wireless erhielt den prestigeträchtigen Preis für seine Outdoor 3G/4G Router Serie (NTC-30 Serie), zu welcher der Outdoor 3G/4G M2M WiFi Router with Voice (NTC-30WV) und der Marine Outdoor WiFi Router (NTC-30WV-02) gehören. Beim letzteren handelt es sich um das erste und einzige 3G/4G-Breitbandprodukt zur Optimierung der Internet-, Telefon- und WiFi-Konnektivität, das außen an einem Gebäude oder einem Hochseeschiff angebracht wird.

"Wir sind begeistert, dass wir den ACCOMS-Innovationspreis in diesem Jahr erneut gewonnen haben. Diese Auszeichnung würdigt unsere Innovationskapazitäten und Anpassungsfähigkeit in einem sich außerordentlich schnell verändernden Umfeld und wir freuen uns, für die NTC-30 Serie anerkannt worden zu sein. Diese ist eine technologische Weltneuheit, die darauf abzielt, die Mobilfunkpräsenz auszuweiten und die 3G/4G-Kommunikation weltweit zu optimieren", sagte David Stewart, CEO und Managing Director, NetComm Wireless.

Die innovative NTC-30 Serie verändert die Online-Erfahrung für Haushalte, Unternehmen und M2M-Anwendungen, denen keine Festnetzdienste (ADSL/Kabel/Glasfaser) zur Verfügung stehen. Um Probleme im Zusammenhang mit Mobilfunklöchern, Funkstörungen und Signalschwäche zu überwinden, verstärken die Geräte der NTC-30 Serie die Stärke von 3G/4G-Signalen, indem sie ein leistungsstarkes 3G/4G-Modem, externe WiFi- und 3G/4G-Hochleistungsantennen, einen Router und einen Telefonadapter in einem einzigen wetterfesten Gerät vereinigen.

Die Geräte der NTC-30 Geräte ermöglichen eine schnelle, zuverlässige und sichere Internet- und Telefonkommunikation für M2M-Anwendungen. Sie eignen sich für Außenanwendungen, Kommunikationssysteme für Rettungs- und Katastropheneinsätze, Hochseeanwendungen sowie als persönliche und geschäftliche Konnektivitätslösung.

Die von der Communications Alliance und Communications Day gemeinsam verliehenen ACOMM Awards zeichnen Spitzenleistungen von Akteuren aus der Kommunikationsbranche aus und werden für beispielhafte Errungenschaften in zehn Kategorien vergeben. Zu den Finalisten des Innovationspreises in der SME-Kategorie gehören Ruckus Wireless und Appscorp PTY LTD T/A ECCconnect.

Die Auszeichnung mit dem ACOMMS Award folgte auf den Gewinn von drei Kategorien der diesjährigen Australian Business Awards: Australian Business Award for Innovation; Product Innovation (NTC-30 Series) und Best Industrial Product (NTC-40WV -- M2M WiFi Router with Voice).

Informationen zur Communications Alliance

Die Communications Alliance ist der wichtigste Branchenverband des Telekommunikationssektors in Australien. Durch eine Reihe erfolgreicher Programme, Veranstaltungen und Initiativen nimmt die Communications Alliance eine Führungsrolle bei der Vermittlung branchenbasierter Lösungen für sektorspezifische Fragen ein und ergreift Maßnahmen, um das Zeitalter von Breitbandkommunikation und digitalen Technologien zur Blüte zu bringen. Unter anderem geht sie der Branche bei der Umsetzung des nationalen Breitbandnetzes (NBN) voran. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.commsalliance.com.au

Informationen zu Comms Day

Communications Day Australasia ist Australiens und Neuseelands angesehenste Quelle täglicher Nachrichten und Kommentare aus der Telekommunikationsbranche, die von dem Fachverlag Decisive Publishing herausgebracht wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.commsday.com.

Informationen zu NetComm Wireless

NetComm Wireless Limited ist ein führender Entwickler innovativer Breitbandprodukte, die weltweit an große Telekommunikationsdienste, Kernnetzbetreiber und Systemintegratoren verkauft werden. NetComm entwickelt seit über 30 Jahren ein Portfolio erstklassiger Datenkommunikationsprodukte und ist ein anerkannter globaler Anbieter von 3G- und 4G-Mobilfunkgeräten für große Telekommunikationsbetreiber, die M2M-Kommunikation (Machine to Machine) und Breitbandnetze in ländlichen Regionen. Die Produkte von NetComm sind darauf ausgelegt, die zunehmenden Ansprüche der datenintensiven Breitbandanwendungen für Privathaushalte, Unternehmen und Industriebetriebe von heute zu erfüllen sowie deren Leistung im Zuge des Ausbaus der globalen Kommunikationsnetze zu optimieren. NetComm hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien, und unterhält Büroniederlassungen in Neuseeland, Nordamerika und dem Nahen Osten. Für weitere Informationen zu NetComm besuchen Sie bitte:

www.netcommwireless.com

