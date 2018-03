EANS-Adhoc: Kommunalkredit Austria AG /

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Sonstiges

19.07.2013

Im Anschluss an die Ad-hoc-Meldung vom 16.5.2013 teilt die Kommunalkredit Austria AG mit:

Das Angebot der Republik Österreich zur Einstellung des Neugeschäfts der KA wurde gemäß Mitteilung des Bundesministeriums für Finanzen seitens der Europäischen Kommission angenommen. Wie in der Ad-hoc-Meldung vom 16.5.2013 mitgeteilt, wird die Kommunalkredit demzufolge in Zukunft kein aktivseitiges Neugeschäft tätigen; bestehende und in Angebotsphase befindliche Transaktionen werden weiterhin ordnungsgemäß bedient. Ebenso werden marktseitige Refinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen weiterhin - in Übereinstimmung mit der heutigen Entscheidung der EU-Kommission - getätigt. Teilverkäufe von Geschäftsaktivitäten sind möglich. Die für die Umsetzung der Entscheidung der Europäischen Kommission erforderlichen Beschlüsse werden in einer a.o. Hauptversammlung gefasst werden. Bestehende Verpflichtungen, insbesondere Ausschüttungsverbot auf gewinnabhängige Eigenmittelinstrumente, bleiben aufrecht.

Sprache: Deutsch, Englisch

Emittent: Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 1092 Wien Österreich Telefon: +43/1/31 6 31-678 E-Mail: investorrelations @ kommunalkredit.at Internet: www.kommunalkredit.at

Branche: Bank

ISIN:

XS0285503248, XS0252707624, AT0000329859, DE0002490505, XS0373257590, XS0340901908, XS0336932065, XS0302365134, XS0299062389, XS0286031777, XS0271821513, XS0270872640, XS0267998481, XS0261832942, XS0255439803, CH0025662831, XS0253410236, XS0252786669, XS0252593198, XS0241451581, CH0024015452, XS0236776877, XS0235597068, CH0022280058, XS0219327524, XS0218834843, XS0218474533, XS0215839019, XS0215865287, XS0214981812, XS0214564972, XS0213230047, CH0020669583, XS0212122534, XS0211496590, XS0210167218, XS0205974701, XS0197387953, XS0187975262, XS0186736228, CH0017447787, XS0180539420, XS0176120268, XS0163624504, XS0104786263, XS0100920353, XS0495988072, XS0591640155, XS0592235187, XS0687890441

Börsen: Wien, Luxemburg, Frankfurt, Zürich

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 A-1092 Wien Telefon: +43 1 31 6 31 FAX: +43 1 31 6 31 105 Email: kommunal @ kommunalkredit.at WWW: www.kommunalkredit.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Börse: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Kommunalkredit Austria AG

Treasury - Investor Relations

Dinah Reiss

1092 Wien/Vienna, Türkenstraße/Tuerkenstrasse 9

Tel./Phone: +43/1/31 6 31-678

Fax: +43/1/31 6 31-505 oder/or 99678

Mail: d.reiss @ kommunalkredit.at