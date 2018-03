ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom WTA Nürnberger Gastein Ladies und vom bet-at-home Open in Hamburg

Am 20. und 21. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 20. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Semifinalspielen beim WTA Nürnberger Gastein Ladies 2013 um 12.55 Uhr sowie die Höhepunkt von den Semifinalspielen beim WTA Nürnberger Gastein Ladies um 20.15 Uhr, von der Gala "Nacht des Sports" 2012 um 11.15 Uhr und vom MotoGP-Rennen am Sachsenring um 22.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Finalspielen beim WTA Nürnberger Gastein Ladies 2013 um 12.55 Uhr und beim bet-at-home Open in Hamburg um 15.00 Uhr, die Höhepunkte vom Sporthilfe-Super10Kampf um 11.15 Uhr, vom EURO Beachsoccer Nationscup in Linz um 20.15 Uhr, von der Beachvolleyball-WM in Stare Jablonki (Herren) um 20.45 Uhr, vom Grand Slam in den Lateintänzen in Hongkong um 22.00 Uhr und aus der 1. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 22.55 Uhr sowie das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Berlin 2009" um 21.10 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 21. Juli.

Mit Yvonne Meusburger, Patricia Mayr-Achleitner und Lisa-Maria Moser stehen drei Österreicherinnen im Viertelfinale des mit 235.000 Dollar dotierten Nürnberger Gastein Ladies. Seit Montag liefern einander die Superstars der Damen-Tenniswelt beinharte Duelle auf den insgesamt drei Sandplätzen in Bad Gastein beim Fünf-Sterne-Hotel Europäischer Hof und in Bad Hofgastein. In den vergangenen Jahren haben sich nicht weniger als 16 Spielerinnen aus den Top-20 im Gasteiner Tal gematcht, mit der Dänin Caroline Wozniacki war sogar eine Nummer eins der Welt auf dem Centre-Court vertreten. Kommentator ist Franz Hofbauer.

48 Einzelspieler kämpfen beim bet-at-home Open / German Tennis Championships um den Einzug ins Finale in Hamburg Rothenbaum, einem von elf ATP-500-Turnieren in dieser Saison. Das Tennisstadion am Rothenbaum ist mit 13.200 Zuschauern Fassungsvermögen das größte in Deutschland. Das Turnier ist mit 1.102.500 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr siegte der Argentinier Juan Monaco im Finale gegen den Lokalmatador Tommy Haas mit 7:5 und 6:4. Kommentator ist Franz Hofbauer.

Die Linzer Donaulände war Schauplatz des EURO Beachsoccer Nationscups. Österreich besiegte die Slowakei mit 5:2, musste sich im Finale dann aber Tahiti klar mit 0:10 geschlagen geben. Platz drei holte sich die Schweiz mit einem 8:6-Sieg gegen die Slowakei.

ORF SPORT + zeigt die besten Szenen der 1. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Es spielen TSV Lopocasport Hartberg - First Vienna FC 1894, SC/ESV Parndorf 1919 - SC Austria Lustenau, SKN St. Pölten - KSV 1919, Cashpoint SCR Altach - SV Horn und FC Liefering -SV Mattersburg.

(Stand vom 19. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

