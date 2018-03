Fruchtig-leichter Genuss: Sommerweine vom Weingut Cobenzl

Die Stadt Wien hat mit den edlen Tropfen vom Weingut Cobenzl perfekte Sommerweine im Sortiment.

Wien (OTS) - Summer in the City! Sie sind die perfekten Begleiter für laue Sommerabende: die frisch-fruchtigen Tropfen vom Weingut Cobenzl. Die leichten Sommer- und Terrassenweine passen perfekt zum Urlaubsfeeling in der Stadt.

Fruchtbetont, spritzig und klassisch

Der optimale Sommerwein soll fruchtbetont, spritzig und klassisch ausgebaut sein. Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik hat drei Empfehlungen parat:

-> Rosé vom Blauen Zweigelt: Wunderschön von Frucht geprägt, mit charmanter Beeren-Kirsch-Frucht, fruchtig und erfrischend. Tipp: Gut gekühlt genießen.

-> Grüner Veltliner Classic: Im Duft elegante Frucht über die ganze Kernobst-Palette, grüner und gelber Apfel, Birne und Quitte, knackig und anregend

-> Riesling Classic: Grapefruit und zarte Steinobstnoten, sommerlicher Zitrusduft - harmoniert wunderbar zu leichten Fischgerichten und asiatischen Speisen.

Wichtig: Die richtige Temperatur

Für den optimalen Genuss ist auch die richtige Weintemperatur sehr wichtig. "Weißweine kann man direkt aus dem Kühlschrank bei rund sieben Grad servieren, da die Außentemperatur ohnehin für rasche Erwärmung sorgt. Aber auch leichte Rotweine können ruhig etwas gekühlt genossen werden", verrät Podsednik.

Die Weine sind am Weingut Cobenzl, online auf www.weingutcobenzl.at, im ausgewählten Einzelhandel und in Gastronomiebetrieben erhältlich.

Weingut Cobenzl

Das Weingut Cobenzl der Stadt Wien bewirtschaftet eine Rebfläche von rund 50 Hektar. Die Rieden liegen in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg und zählen zu den Top-Lagen der Stadt. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Wiener Rebsorten, allen voran die Ur-Wiener Spezialität, der Wiener Gemischte Satz. Erst vor kurzem hat das Weingut Cobenzl beim heurigen Wiener Weinpreis gleich mit zwei Landessiegen punkten können: Die beiden Sieger-Weine sind der Wiener Gemischte Satz Classic 2012 und der Grüne Veltliner Senator 2012.

