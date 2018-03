ÖVP - T E R M I N E

(30. Woche vom 22. bis 28. Juli 2013)

MONTAG, 22. Juli 2013 09:30 Pressekonferenz und Fototermin mit BM DI Nikolaus Berlakovich, gemeinsam mit Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, und Brigitte Mang, Direktorin der Österreichischen Bundesgärten, zum Thema "Piber meets Vienna – Der Nachwuchs der Spanischen Hofreitschule erobert im Sommer Wien" (Burggarten, Seite Hofburg/Nationalbibliothek, 1010 Wien) 11:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 18:45 Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Von Mietrecht bis Strafrecht: Aktuelles aus der Justiz" (RA-Kanzlei Dr. Forsthuber, Leesdorfer Hauptstraße 69, 2500 Baden) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Rat für auswärtige Beziehungen, Ministertreffen zur Östlichen Partnerschaft (Brüssel) DIENSTAG, 23. Juli 2013 10:30 Pressekonferenz von BM Dr. Beatrix Karl und LR Christian Buchmann zum Thema "GmbH-neu – Chance für den Wirtschaftsstandort Steiermark" (Nikolaiplatz 3, 8020 Graz) MITTWOCH, 24. Juli 2013 14:30 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die grenzüberschreitende Kläranlage Eberau/Szentpeterfa (Kläranlage Szentpeterfa, Straße Richtung Moschendorf, Bezirk Güssing, Bgld.) 15:00 Festakt anlässlich der Dekretüberreichung durch BM Dr. Maria Fekter an Generalsekretär Hans Georg Kramer zum Leiter der Sektion IV (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien) DONNERSTAG, 25. Juli 2013 BM DI Nikolaus Berlakovich und der litauische Landwirtschaftsminister Vigilijus Jukna bei einem Funktionärstreffen in den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt FREITAG, 26. Juli 2013 11:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger und BM Dr. Maria Fekter bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele (Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei den Kommunalen Sommergesprächen 2013 (Kurhaus, Kurhausplatz 44, 8990 Bad Aussee) 13:00 BM Dr. Maria Fekter zu Gast beim Mittagessen von LH Dr. Wilfried Haslauer und Bgm. Dr. Heinz Schaden (Salzburger Residenz, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg) 15:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit dem deutschen Außenminister Guido Westerwelle, der liechtensteinischen Außenministerin Dr. Aurelia Frick und dem schweizerischen Außenminister Didier Burkhalter, Quadrilaterales Außenministertreffen (Hotel Sheraton, Auerspergstraße 4, 5020 Salzburg) 19:30 BM Dr. Maria Fekter besucht die Premiere "Gawain" von Harrison Birtwistle (Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg) 21:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger besucht gemeinsam mit der liechtensteinischen Außenministerin, dem deutschen und schweizerischen Außenminister die "Jedermann"-Aufführung (Domplatz, 5020 Salzburg) OÖ Besuchstag von BM Mag. Johanna Mikl-Leitner

