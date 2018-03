Anti Atom Komitee: Kein Geld Für Atomlobby - 60 Jahre "Starthilfe" muss genug sein

Freistadt (OTS) - Die EU Kommission versucht als Steigbügelhalter der Atomlobby, Atomenergie den gleichen Zugang zu Fördermitteln zu ermöglichen wie erneuerbaren Energieträgern. Bundesregierung ist gefordert!

Dem Versuch von Frankreich, Großbritannien und Tschechien, die Atomenergie als Klimaschutzmaßnahme den Zugang zu Steuergeldern zu erleichtern, muss seitens unserer Vertreter in Brüssel und der Bundesregierung eine klare Absage erteilt werden.

"Atomenergie ist nach wie vor nicht überlebensfähig, und dient in keiner Weise dem Klimaschutz, denn mit einem Anteil von kaum 10% an der weltweiten Stromproduktion, mit weiter sinkender Tendenz, hat die Atomenergie nicht einmal das Potential einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", so Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee in einer ersten Reaktion.

Diese Vorstöße beweisen nur, dass die Atomenergie auch nach fast 60 Jahren, in denen Hunderte Milliarden in diese veraltete Risikotechnologie, gepumpt wurden, noch immer am Tropf des Steuerzahlers hängt", so Manfred Doppler weiter.

"Wir fordern die EU Kommission, und damit auch "unseren" Kommissar Hahn, aber auch unsere Regierung unmissverständlich auf, derartigen Versuchen eine klare Absage zu erteilen, und anstatt dessen eine umfassende Haftpflichtversicherung für Atommeiler einzuführen" so Manfred Doppler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

DI Manfred Doppler

Tel.: +43(0) 664 45 05 015