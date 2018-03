Presseinformation zu elite 2/2013

Wien (OTS) - Einmalig. Erlesen. Edel. - Das ist elite. In der Sommer-Ausgabe des Premium-Magazins aus dem Mucha Verlag finden Sie Preziosen und Kurioses: Von den irren Polizzen der Superstars über die beeindruckendsten Design-Shopping-Tempel bis hin zu den Mysterien der weiblichen Handtasche. In unserem Testmagazin "Test the Best" nehmen wie diesmal die Shops der großen Mobilfunk-Anbieter unter die Lupe: Die elite-Tester haben das Service in den Wiener Stores auf den Prüfstand gestellt. Und: Unternehmen Sie in elite einen unvergesslichen Frankreich-Trip mit Verleger Christian W. Mucha von St. Tropez nach Biarritz an der Atlantikküste. Dazu zeigen wir Ihnen die schönsten Mode-Farben der Saison.

elite-Editorial

Als unser Verleger ein Kind war, gab es nichts Schlimmeres unter den Halbwüchsigen als Bildung. Die Besserwisser waren verachtet. Mucha trug gar den Spitznamen "Professor".

In unserer modernen Wissensgesellschaft sind die Besserwisser Leitfiguren. Deswegen macht Sie elite gerne dazu, wie wir im aktuellen Editorial erläutern.

Coverstory: Schön & Wert

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Doch viele Stars sind vom Wert ihrer Körper so überzeugt, dass sie enorme Summen zahlen, um diese zu versichern: Jennifer Lopez ließ ihren Traum-Body für eine Milliarde US-Dollar (!) versichern, KISS-Bassist Gene Simmons seine Zunge für eine Million US-Dollar und Julia Roberts' bezauberndes Lächeln ist 30 Millionen US-Dollar wert. Skurrile PR-Gags oder notwendiges Sicherheitsnetz? elite ging dem Celebrity-Trend auf den Grund.

Mit der Kraft der Natur

Avocado, Honig, Mandeln, Kräuter, Aloe vera - was nach den Zutaten für ein leckeres Gericht klingt, sind wirksame Inhaltsstoffe der Naturkosmetik. Gesundheitsbewusstsein und Nachhaltigkeitsdenken haben in den letzten Jahren vermehrt Einzug in den Beauty-Sektor gehalten. Umwelt- und tierfreundliche Produkte, Biologisches und Reizfreies werden immer stärker nachgefragt. elite präsentiert Ihnen die Schönheits- und Pflege-Highlights mit der Kraft von Mutter Natur.

"Test the Best"

Die elite-Tester waren wieder anonym und unangemeldet unterwegs. Diesmal wurden Handy-Shops in Wien unter die Lupe genommen: Wie gut wissen die Mitarbeiter über Tarife, Verträge und Produkte Bescheid? Wie eingehend ist die Beratung? Werden Inhalte auch für Technik-Laien verständlich erklärt? Herrscht Transparenz bei den Tarifen oder werden versteckte Kosten verschwiegen? Diese und viele weitere Kriterien bildeten die Grundlage für unsere Tests. Die Tops und Flops der Handy-Shops finden Sie nur bei uns in der elite-Service-Beilage.

Raumwunder

"Diamonds are a girl's best friend", sang Marilyn Monroe. Die Handtasche - für viele Männer ein ewiges Mysterium - dürfte den funkelnden Steinen allerdings Konkurrenz machen: Immerhin jede fünfte Österreicherin betrachtet sie nämlich als "lebensnotwendiges, unverzichtbares Muss, ohne das man sich nackt fühlt". Mehr über die Geheimnisse des permanenten Begleiters der Damenwelt lesen Sie in elite.

Palace de Nostalgie

Von St. Tropez nach Toulouse, Bordeaux, Biarritz und San Sebastian - und retour. In anderen Worten: 2.000 Kilometer in vier Tagen. Der Kurztrip an die Atlantikküste, den Verleger Christian W. Mucha und seine Frau Ekaterina jüngst unternahmen, hatte es in sich. Nicht nur distanzmäßig: eine Taubenkollision, ein Steinschlag und ein LKW, der Ladung verliert, sorgen für ungeplante Zwischenstopps. Kulinarische Raffinessen, bauliche Juwele und charmante Begegnungen entschädigen aber hinlänglich. Gehen Sie in elite auf eine außergewöhnliche und amüsante Reise durch Frankreich.

Besuchen Sie uns bitte auch auf www.elite-magazin.com.

Copyright-Hinweis: Alle Veröffentlichungen aus elite und den Vorabmeldungen - auch auszugsweise - bitte mit dem Vermerk: "Wie Christian W. Muchas Magazin elite berichtet."

Rückfragen & Kontakt:

elite Redaktion

Telefon: (01) 522 14 14

Mail: elite @ mucha.at

URL: www.elite-magazin.com