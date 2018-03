Extra Toto (16.-18.7.2013): Vorarlberger knackt Doppeljackpot

Weiterhin Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Leicht war es wahrlich nicht, den Doppeljackpot bei Extra Toto zu knacken, denn die Teams erwiesen sich als extrem auswärtsstark. So war Tipp 2 gleich siebenmal vertreten, dazu kamen zwei Unentschieden und nur drei Heimsiege. Dennoch ist es einem Spielteilnehmer gelungen, alle zwölf Spiele richtig zu tippen und für seinen Sologewinn rund 11.300 Euro zu erhalten. Der Zwölfer war dabei im 9. Tipp eines Normalscheines angekreuzt.

Weiterhin "Jackpot" heißt es im ersten Rang der Torwette, da es abermals niemandem gelang, alle vier Ergebnisse richtig zu tippen.

23. Extra Toto Runde am 25. Juli 2013

1 Häcken BK (SWE) - Sparta Prag (CZE) 2 Derry City (IRL) - Trabzonspor (TUR) 3 FC St. Johnstone (SCO) - Rosenborg Trondheim (NOR) 4 Hibernian Edinburgh (SCO) - Malmö FF (SWE) 5 Honved Budapest (UNG) - Vojvodina Novi Sad (SRB) 6 VSC Debrecen (UNG) - Strömsgodset (NOR) 7 Gefle IF (SWE) - Anorthosis Famagusta (CYP) 8 MSK Zilina (SVK) - Olympia Laibach (SVN) 9 FK Senica (SVK) - FK Mladost Podgorica (MNE) 10 Linfield FC (NIR) - FC Xanthi (GRE) 11 FK AS Trencin (SVK) - IFK Göteborg (SWE) 12 Omonia Nikosia (CYP) - FC Astra Ploesti (RUM)

Spiele 1 bis 12: UEFA Europa League, 2. Qualifikationsrunde Rückspiele.

Es zählt das Ergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung (Ende der 2. Spielhälfte).

Annahmeschluss: Donnerstag, 25. Juli 2013, 16.50 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 22. Extra Toto Runde

1 Zwölfer zu EUR 11.292,70 6 Elfer zu je EUR 316,00 278 Zehner zu je EUR 6,80

Der richtige Tipp: 2 2 1 / 2 2 1 / X X 2 / 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 1.299,40 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 284,00

Torwette-Resultate: 0:3 0:2 4:3 1:3

