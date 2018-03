Thales und Zelisko gewinnen Ausschreibungen auf Raaberbahn und Neusiedler Seebahn

Mödling (OTS) - Die Arbeitsgemeinschaft der Firmen Thales und Zelisko hat mit der Neusiedler Seebahn GmbH und der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG (Raaberbahn) Verträge über Leistungen in den Bereichen Sicherungstechnik, Eisenbahnkreuzungen und Kabelarbeiten abgeschlossen. Mit einer Gesamtsumme von 16,2 Millionen Euro ist dies der größte Auftrag, der von den beiden Bahnen im Bereich der Signaltechnik vergeben wurde. Die Leistungen werden aus Mitteln der Europäischen Union, der Republik Österreich und des Landes Burgenland finanziert.

"Das österreichische Thales Kompetenzzentrum liefert zukunftssichere Technologien weltweit. Mit diesem wichtigen inländischen Auftrag unterstreichen wir nachdrücklich unsere Marktführerschaft in Österreich, und dieser Erfolg strahlt definitiv auch über die Landesgrenzen hinaus.", sagt Dr. Alfred Veider, CEO der Thales Austria GmbH.

Auf den Strecken beider Bahnen werden die sicherungstechnischen Anlagen erneuert. Ein für beide Bahnen einheitliches System zur Betriebsführung wird implementiert. Bis Ende 2015 werden auf der 38 km langen Strecke der Neusiedler Seebahn 6 Bahnhöfe von Neusiedl am See nach Pamhagen und 30 Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen und auf der 26 km langen Strecke der Raaberbahn 4 Bahnhöfe von Ebenfurth über Wulkaprodersdorf nach Baumgarten und 10 Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen errichtet und in das Sicherungssystem integriert. Eine Zentrale in Wulkaprodersdorf mit 2 Arbeitsplätzen wird beide Strecken steuern. Thales liefert moderne Stellwerkstechnik für die Bahnhöfe. ARAMIS, ein Managementsystem für integrierte Netz- und Verkehrsleitzentralen von Thales, übernimmt die Steuerung und Automatisierung des Systems und unterstützt somit die Pünktlichkeit der Züge auf dem gesamten Streckennetz.

Zelisko liefert für dieses Projekt die bewährten, zuverlässigen rechnergesteuerten Sicherungsanlagen RBUET-Oe für die Eisenbahnkreuzungen. Sämtliche Steuereinheiten werden auf neuer technischer Basis fernüberwacht, damit eventuell auftretende Störungen im Betrieb sofort erkannt und behoben werden können. Zusätzlich stellt Zelisko die auch bei widrigsten Witterungsverhältnissen gut erkennbaren LED Straßensignale und die Schrankenanlagen bei.

"Der Auftrag ist ein großartiger Erfolg unseres Standorts in Mödling und einmal mehr eine Bestätigung für unsere Positionierung in der Eisenbahnsicherungstechnik. Auch die Kompetenz unserer Spezialisten rund um das Thema Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen kommt hier zum Tragen", sagt DI Manfred Reisner, Geschäftsführer der Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau GmbH.

