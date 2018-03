SoHo bei Europride in Marseille

Diesjährige Europride unter dem Motto "Europe on the move for equality!"

Wien (OTS/SK) - "Die Teilnahme an der morgigen Europride in Marseille ist doppelt von Bedeutung: Einerseits findet die zwanzigste Europride in Frankreich statt, dem letzten Land in Europa, welches die Ehe für Homosexuelle trotz Gegendemonstrationen eingeführt hat. Andererseits ist Marseille heuer Kulturhauptstadt Europas und somit europäisches Zentrum für Kunst und Kultur", so Michael Leiblfinger, stellvertretender Bundes- und Oberösterreichischer Landesvorsitzender der SoHo (Sozialdemokratische Lesben, Schwulen, Transgender und Intersexuellen Organisation), heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Peter Traschkowitsch, Bundes- und Wiener Landesvorsitzender der SoHo, zeigt die Verbindung zu Österreich auf: "Mit dem Parlamentsbeschluss zur Öffnung der Ehe und der Adoption für Homosexuelle lösten die sozialistische Regierung Frankreichs und Präsident Francois Hollande ein Wahlversprechen ein. Der Beschluss wurde begleitet von zahlreichen Gegendemonstrationen konservativer und rechtsgerichteter Gruppierungen, die zum Teil in gewaltsamen Protesten mit dem Einschreiten der Polizei endeten. Die freiheitlichen Abgeordneten Andreas Mölzer und Johannes Hübner beteiligten sich gemeinsam mit Marine Le Pen der Front National an einer solchen Demonstration in Paris. Daher ist es umso erfreulicher, dass die SoHo an der Eurpride teilnehmen wird!"

"Die europäische Sozialdemokratie ist sich einig, die völlige Gleichstellung von Lesben und Schwulen muss in Europa vorangetrieben werden! Daher treffen sich heute, am Tag vor der Europride, Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher sozialdemokratischer Homosexuellenorganisationen Europas, um die Zusammenarbeit im Vorfeld der nächstjährigen Europawahlen zu koordinieren," fügt Leiblfinger abschließend an. (Schluss) mis

