Junge Mode sucht junge Models

"Kids in Fashion 2013" feiert sein Finale: Österreichs größter Modedesign-Wettbewerb sucht jugendliche Models für die Abschlussshow am 12. Oktober

Wien (OTS) - Die Gewinner stehen fest, die innovativsten Modeentwürfe wurden prämiert. Aus 2170 Einsendungen wurden neun HauptpreisträgerInnen in drei Altersgruppen gewählt. Ihre imposanten Ideen werden nun zusammen mit rund 50 weiteren herausragenden Zeichnungen von ModeschülerInnen detailgetreu umgesetzt. Um die fertigen Kreationen ins verdiente Rampenlicht zu rücken, werden Mädchen und Burschen zwischen 14 und 23 Jahren gesucht, die die brandneuen Outfits bei der Modeschau im Meidlinger "Kabelwerk" präsentieren und lebhaft auf die Bühne bringen.

Wer die Chance nutzen und sein Talent als Model unter Beweis stellen will, kann sich bis 2. September 2013 per Post oder auf www.jugendzentren.at (mit Foto, Altersangabe, Adresse und E-Mail-Kontakt) bewerben. Wer den Sprung auf den Catwalk schafft, wird bei einem Casting entschieden. Dabei zählen Begeisterung und Bewegungstalent statt klassischer Schönheitsideale.

Von der Inspiration zur Kollektion

"Das Tolle an Kids in Fashion sind neben zahlreichen beeindruckenden Modeentwürfen die Mitwirkung und das Engagement der Jugendlichen bei allen wesentlichen Schritten der Produktion. Von der Idee, bis hin zur Herstellung und Vorführung, geht es darum, selbst kreativ zu sein, eigene Potenziale zu erkennen und Interesse an Neuem zu entwickeln", erklärt Leo Oswald, Modemacher und professioneller Begleiter von Kids in Fashion.

Vom Papier auf den Laufsteg - in vier Schritten

Modewettbewerb: bis Ende Mai 2013 wurden 2170 Modeentwürfe von Nachwuchs- DesignerInnen zwischen 4 und 21 Jahren eingereicht und von einer Fachjury bewertet.

Modewerkstatt: ModeschülerInnen setzten derzeit die prämierten Entwürfe originalgetreu um.

Modelwettbewerb: die Wiener Jugendzentren suchen jugendliche Models, die die ausgezeichneten Kreationen am Catwalk präsentieren.

Modeperformance: Die große Abschlussshow im Kabelwerk am 12. Oktober 2013, die das Finale und den feierlichen Abschluss von Kids in Fashion 2013 bildet.

Facts zum Modelcasting -- Kids in Fashion 2013

Einsendeschluss: 2. September 2013

Bewerbungen: upload auf www.jugendzentren.at

per Post an: Verein Wiener Jugendzentren, KW "Kids in Fashion"

1210 Wien, Prager Straße 20

Bewerbungen mit Foto! Name, Adresse, Email-Kontakt und Alter

Alter: Mädchen und Burschen zwischen 14 und 23 Jahren

Pressebild: http//www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Maria Seebauer, Mobil: 0676/897 060 332

eMail: m.seebauer @ jugendzentren.at



Michael Steppan, Mobil: 0676/897 060 344

eMail: m.steppan @ jugendzentren.at