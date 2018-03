"Nacht-Express": 85 Jahre Liliputbahn

Wien (OTS) - Die Liliputbahn im Wiener Prater feiert ihr 85-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsprogramm umfasst dabei morgen Samstag, 20. Juli, die "Lange Nacht der Liliputbahn".

Seit 1928 ist die Liliputbahn im Wiener Prater unterwegs und damit die älteste Bahn dieser Art auf dem europäischen Festland. Weder die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre, noch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg konnten sie aufhalten. So begeistert die Fahrt in den offenen Wagen auf der nur etwas über 38 Zentimeter schmalen Spur auch heute noch Jung und Alt gleichermaßen. Die Bahn und ihre beiden originalen Dampflokomotiven feiern heuer ihren 85-jährigen Geburtstag. Die vier Dieselloks stammen aus den 1960er-Jahren und sind ebenfalls schon Oldtimer.

Ursprünge

Die ursprüngliche Idee für Eisenbahnen im Kleinformat kam aus England, wo gegen Ende des 19. Jahrhunderts wohlhabende Großgrundbesitzer private Vergnügungsbahnen auf ihren Landsitzen aufbauten. Daher auch die ungewöhnliche Spurweite von 381mm, die genau 15 Englischen Zoll entsprechen.

Eröffnung und Ausbau

Im Jahr 1925 baute die Münchner Lokomotivenfabrik Krauss & Co drei Liliput-Dampflokomotiven. Sie kamen über den damaligen Obmann der Praterunternehmer, Ludwig Pretscher, nach Wien. Bis 1928 wurde die Strecke zur Rotunde gebaut. Die Bahn nahm am 1. Mai 1928 offiziell ihren Betrieb auf. Da die Fahrgastzahlen nach einem anfänglich starken Interesse wieder zurückgingen, beschloss man 1933 eine Verlängerung bis zum damals noch neuen Praterstadion zu bauen. Die Strecke erreichte damit ihre heutige Ausdehnung.

Wirtschaftskrise und Zweiter Weltkrieg

Während der Wirtschaftskrise und der allgemeinen Armut der Bevölkerung im totalitären "Ständestaat" sanken die Fahrgastzahlen weiter. Die Bahn war mehrmals vom Konkurs bedroht. Erst in der Zeit des Zweiten Weltkrieges nahmen die BesucherInnen-Zahlen im Prater wieder zu. Auch das Geschäft mit der Liliputbahn ging wieder besser. 1942 musste sogar eine dritte Dampflok gekauft werden, die ebenfalls 1928 gebaut worden war. 1945 wurden die Bahnanlagen und Gebäude beim Großbrand des Praters weitgehend zerstört, nur die stählernen Dampfrösser überstanden das Feuer fast unbeschadet.

Die Liliputbahn heute

Schon 1947 fuhr wieder der erste Zug auf den nur provisorisch instand gesetzten Schienen. In den 1960er-Jahren gesellten sich zu den Dampfloks auch noch Dieselloks dazu, die heute die Grundlast des täglichen Fahrbetriebs tragen. Zwei der drei originalen Dampfloks sind ebenfalls noch erhalten und werden an Wochenenden und Feiertagen eingesetzt. Die Bahn im Prater ist also nicht nur die älteste Liliputbahn auf dem europäischen Festland, sondern auch eine der letzten und ganz wenigen Bahnbetriebe, die Dampfloks noch im normalen Fahrbetrieb einsetzt.

Auch heute noch erfreut sich die Bahn großer Beliebtheit, sowohl bei Erwachsenen und als auch bei Kindern.

Daten und Fakten

Schmalspurbahn mit Spurweite 15 Zoll (381 mm)

Baujahr: 1928

Streckenlänge: 3,4 km

Anzahl der Stationen: vier

Dauer einer Rundfahrt: circa 20 Minuten

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h

Länge eines Zuges: sechs Waggons, 36 Meter

Sitzplätze in einem Zug: 90 sowie drei Spezialabteile für Rollstühle und Kinderwagen

Gesamte Masse eines Zuges mit Lokomotive: 16 Tonnen

Anzahl der Lokomotiven: vier Dieselloks, zwei Dampfloks

Anzahl der Waggons: 24

Jährlich beförderte Fahrgäste: 110.000 (davon 65 Prozent Erwachsene)

