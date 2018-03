Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Pavel Kohout zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur Pavel Kohout zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt. "Ihr bewegtes Leben als Wortführer des Prager Frühlings, als Mitverfasser der 'Charta 77', als Dissident und Emigrant spiegelt die wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts wider. Als Brückenbauer zwischen Prag und Wien haben Sie viel dazu beigetragen, die guten Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern zu festigen und die Vergangenheit in Mitteleuropa aufzuarbeiten", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

