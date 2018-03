Karlheinz Töchterle: Abkommen mit Brasilien unterstreicht Attraktivität des heimischen Wissenschaftsstandortes

Rahmenabkommen über Bildung und Wissenschaft zwischen Österreich und Brasilien sowie Novelle des Universitätsgesetzes im Bundesrat beschlossen

Wien (OTS) - Gestern Abend hat der Bundesrat ein Rahmenabkommen über Bildung und Wissenschaft zwischen Österreich und Brasilien sowie die Novelle des Universitätsgesetzes (UG 2002) beschlossen, mit der die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Vereinigung von zwei oder mehreren Universitäten geschaffen und das Errichten von Medizinischen Fakultäten ermöglicht wird. "Diese Novelle stärkt die Universitätsautonomie", betont Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Weiters wird den Universitäten mit der Novelle auch ein Initiativrecht zur Vereinigung eingeräumt. "Eine Fusion kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie von allen Beteiligten gewollt wird", so Töchterle.

Die Eckpunkte der Novelle:

1. Initiativrecht durch beteiligte Universitäten oder den Bundesminister: Der Gesetzgeber kann Universitäten errichten und auflassen oder vereinigen. Weiters können künftig Universitäten die Initiative zu einem Vereinigungsprozess starten.

2. Der Gesetzesentwurf berücksichtigt in weiterer Folge mehrere Aspekte, die von Universitäten bei einer Initiative zu einer Vereinigung geregelt werden müssen (zB Zeitpunkt der Vereinigung, Ablauf, Übergangsfristen für Organe und Gremien).

3. Weiters werden im Rahmen der Rechtsnachfolge besonders zu berücksichtigende Fragen angesprochen: z.B. Mietrecht, Personal, Studienrecht.

4. Medizinische Fakultäten: Das Errichten von medizinischen Fakultäten wird ermöglicht.

Weiters hat der Bundesrat gestern Abend das von Wissenschaftsminister Töchterle bei seinem Brasilien-Besuch im März unterzeichnete Rahmenabkommen über Bildung und Wissenschaft beschlossen. "Wir bauen damit die Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich gezielt aus. Insbesondere die akademische Mobilität von Studierenden, Lehrenden und Forschenden soll künftig verstärkt gefördert werden", so Töchterle. Brasilien hat 2011 das Programm "Wissenschaft ohne Grenzen" zur Steigerung der akademischen Mobilität aus der Taufe gehoben. Österreichische Hochschulen stellen bis 2015 rund 650 Studienplätze für brasilianische Studierende im Undergraduate-Bereich zur Verfügung.

"Dieses Abkommen unterstreicht auch die Attraktivität des heimischen Wissenschaftsstandortes", betont der Minister. Besonders erfreulich sei, dass die Brasilien-Reise auch zB an der IMC FH Krems bereits Früchte trage: Brasilianische Regierungsbeauftragte unterzeichneten am 2. Juli einen Bildungsvertrag mit der IMC FH Krems. Damit ist fixiert, dass ab Oktober 2013 insgesamt 25 junge brasilianische Führungskräfte in Krems in einem Kurzlehrgang zum Themenbereich Event- und Destinationsmanagement ausgebildet werden.

