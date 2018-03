alltours baut Hotelangebot im Winter in Österreich aus und kooperiert erstmals mit Aldiana

Der Reiseveranstalter alltours setzt mit seinem neuen Winterprogramm noch stärker auf Skiurlaub in Österreich. Die Zahl der Hotels in den österreichischen Skigebieten wächst auf rund 150 (Vorjahr 130). Neu ist dabei die Kooperation mit den Aldiana Hotels. Ebenfalls Premiere bei alltours hat der "Schnee-Express". Diese Zug-Verbindung von Deutschland in die wichtigsten österreichischen Skigebiete fährt nachts und spart den Gästen dadurch zwei volle Urlaubstage. Erstmals im Winter können alltours Urlauber gleich bei der Buchung zudem die Ski- oder Snowboardausrüstung hinzubuchen. Möglich macht das eine Kooperation mit mehr als 60 österreichischen Verleihstationen.

Rund 300 Ski-Hotels bietet alltours in seinem neuen Winterprogramm Eigenanreise an, etwa die Hälfte befindet sich in den Skigebieten in Tirol, Vorarlberg, im Salzburger Land, Kärnten und der Steiermark. Der Trend geht bei den Skihotels weiter in Richtung Komfort- und Premiumhotel, denn 50% der in Österreich von alltours angebotenen Anlagen haben vier Sterne oder mehr. Daneben bietet alltours auch nach wie vor zahlreiche sehr gute Mittelklasse-Hotels und familiengeführte Pensionen an.

Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt stabil geblieben. Frühbuchen lohnt sich nach wie vor.

Zum Beispiel: Panoramahotel Talhof **** in Wängle, nur 350 Meter von der Seilbahn ins Skigebiet Reuttener Hahnenkamm entfernt, 1 Woche, DZ, HP im Januar ab 273 Euro p. P.

In allen wichtigen österreichischen Skigebieten arbeitet alltours erstmals im kommenden Winter mit Verleihshops für Ski- und Snowboardausrüstungen zusammen. Gäste wählen dabei aus drei verschiedenen Material- und vier Ortskategorien aus. Die Wochenausleihe von Skiern inklusive Stöcke oder Snowboard beginnt für Erwachsene bereits bei unter 67 Euro, für Jugendliche bei unter 32 Euro. Bei einigen Häusern in Österreich ist zudem der Skipass bereits inklusive, zum Beispiel im Hunguest Hotel Heiligenblut ****. Im Januar beinhaltet der Übernachtungspreis pro Woche von 595 Euro pro Person im Doppelzimmer neben Halbpension auch die kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs und den Skipass (6 Tage).

Erstmals kooperiert alltours im Winter in Österreich mit den Aldiana Hotels. alltours bietet das bekannte Aldiana Hochkönig **** im Salzburger Land bereits ab 95 Euro pro Nacht mit Halbpension im Doppelzimmer an. Neu bei alltours im Programm ist auch das Aldiana Salzkammergut **** in Bad Mitterndorf (ab 96 Euro pro Nacht/HP/DZ). alltours etabliert sich jetzt noch stärker als Österreich-Nächtigungsbringer und sorgt für eine stressfreie Anreise für Österreichurlauber vor allem aus Deutschland. Hier ist die

Anreise mit alltours nun noch einfacher mit dem Schnee-Express! Ein Nachtzug, der im Norden Niedersachsens startet und über Westfalen, das Ruhrgebiet und das Rheinland direkt die Skigebiete Österreichs ansteuert. Die Vorteile für Reisende: Zwei Urlaubstage werden gespart, kein Umsteigen ist nötig, keine Staus, keine Vignettenpflicht, reservierte Sitz- oder Liegewagenplätze, Bewirtung an Bord und Aprés-Ski-Stimmung im Partywagen.

Die Preise für einen Platz im Liegewagen von Düsseldorf nach St. Anton betragen beispielsweise im Januar 117 Euro pro Person für die Hin- und Rückfahrt. Zuschläge für Gepäck gibt es nicht. "Österreich ist unsere wichtigste Skidestination im Winter, deshalb haben wir in Österreich unser Hotelportfolio qualitativ weiter ausgebaut und deshalb haben wir zahlreiche zusätzliche Serviceleistungen ins Programm aufgenommen", sagte Dieter Zümpel, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei alltours. "Außerdem urlauben die Österreicher selbst gerne im eigenen Land - das natürlich verstärkt mit alltours!" merkt Dieter Zümpel an.

