Favoriten: Michael singt mit 1.000 Stimmen im Saloon

Wien (OTS) - Michael Jäger ist ein im ganzen deutschsprachigen Raum gefragter Imitator vieler Gesangsstars. Ungeachtet aller Erfolge auf großen Bühnen vergisst dieser Künstler niemals auf seine treue Fan-Gemeinde im Böhmischen Prater. Am Samstag, 20. Juli, ist es wieder einmal so weit: Michael Jäger begibt sich nach Favoriten und begeistert im gemütlichen "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) das Publikum mit der bunten Musik-Show "Mann der 1.000 Stimmen". Dargeboten werden Hits in deutscher Sprache der unterschiedlichsten Sänger, von Karel Gott bis zu Herbert Grönemeyer. Liebhaber harter Rock-Rhythmen kommen bei Stücken von Kapellen wie "AC/DC" und "Queen" auf ihre Kosten. Wer das Wien-Gastspiel der Band "Bon Jovi" versäumt hat, soll sich das Konzert mit Michael Jäger nicht entgehen lassen. Der stimmgewaltige Michael schlüpft in die Rolle von John Francis Bongiovi und überzeugt darüber hinaus mit packenden Titeln der "Woodstock-Legende" Joe Cocker. Das Konzert fängt um 20.00 Uhr an. Der Zutritt ist kostenlos. Veranstaltet wird der Abend vom Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli". Information: Telefon 689 91 91, Telefon 0650/717 82 04 ("Hotline"). Zuschriften an das Verbandsteam per E-Mail: saloon @ tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

