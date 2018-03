"World's Best Hotel Awards 2013": Sechs Peninsula Hotels unter den besten Hotels der Welt

Hongkong (ots) - Hohe Ehre für The Peninsula Hotels: Gleich sechs ihrer eleganten Stadtoasen haben es auf die Liste der "World's Best Hotel Awards 2013" des renommierten US-amerikanischen Reisemagazins "Travel + Leisure" geschafft. Zum besten "Large City Hotel" in den Vereinigten Staaten (ohne Hawaii und Alaska) wurde The Peninsula Beverly Hills gekürt. The Peninsula Hong Kong nimmt Rang 1 in Asien, Groß-China und Hongkong ein und hat somit doppelten Grund zur Freude:

Die ewig-junge Grande Dame der asiatischen Spitzenhotels feiert im Dezember ihren 85. Geburtstag.

In den Olymp der besten Hotels der Welt wurden zudem The Peninsula Tokyo als bestes Hotel in Japan sowie The Peninsula Shanghai als bestes Hotel in China gewählt. In seinem 15. Jubiläumsjahr sicherte sich The Peninsula Bangkok den zweiten Platz unter Thailands Top-Hotels, 1998 eröffnete eines der feinsten asiatischen Hotels seine Tore und begeistert jeher ein weltweites Publikum. The Peninsula Chicago belegt Rang vier unter den "Large City Hotels" in den USA.

Bereits zum 18. Mal wählten die fachkundigen, vielreisenden Leser des Magazins die weltbesten Hotels. Die World's Best Awards-Liste umfasst Hotels, Resorts und Lodges und zeigt auf, welche Anbieter langfristig Qualität beweisen. Zudem führt sie beachtenswerte Newcomer ein und ist ein Abbild kommender Reisetrends.

Mit den "Celebrate with us"-Angeboten feiern The Peninsula Beverly Hills und The Peninsula Hong Kong ihre World's Best Awards. Die Angebote sind bis 20. Dezember nach Verfügbarkeit gültig und umfassen jeweils eine Übernachtung mit Frühstück und eine Flasche Champagner. Ab US$ 595 im The Peninsula Beverly Hills und ab HK$ 5.180 im The Peninsula Hong Kong.

Zimmerreservierungen über Email: reservationgcsc @ peninsula.com oder über das Internet: www.peninsula.com.

