Die Personalleiter Europas verraten, wie sie ihre Personalaufgaben umgestaltet haben

London (ots/PRNewswire) - Die zwei grössten Herausforderungen für Führungskräfte im Personalwesen sind derzeit die beschleunigte Umsetzung der weltweiten Umgestaltung im Personalwesen sowie die Durchsetzung der strategischen Agenda des Personalmanagements.

Andrew Winnemore, Leiter der Abteilung Global Human Resources Services bei Nokia, erklärte jüngst in einem Interview mit SSON, dass es bei der Bereitstellung von Personaldienstleistungen drei nächste Schritte gibt:

1) Umgestaltung: "Wir sind derzeit dabei, unsere Policies zu modernisieren... wie mit Compliance und Missmanagement zukünftig umgegangen wird, wird damit immer wichtiger in der Agenda." 2) Technologie: "Wir haben in den letzten paar Jahren viel Konsolidierung bei der Technologie gesehen... [doch] in den Systemen ist weitere Konsolidierung nötig." 3) Einblick: "Konsolidierung der Unternehmensfunktionen [in das] Global Business Services-Modell, wo eine stärkere Integration vorliegt - es geht nicht nur darum, ein effektiveres Unternehmen zu sein, es geht wirklich darum, tatsächlich durchgehende Prozesse und Einrichtungen zu haben, welche das Unternehmen nach vorn bringen."

Die leitenden Personalführungskräfte aus ganz Europa und aus allen Branchen werden diesen September in London zum 13. jährlich stattfindenden Gipfel der europäischen Personalleiter zusammenkommen, um herauszufinden, wie die betriebliche Effizienz vorangetrieben und wie ihre Personalorganisation strategisch ausgerichtet werden kann.

Den Teilnehmern werden 20+ Fallstudien/Sitzungen von Personalexperten aus Unternehmen wie Philips, Ford, Vodafone, Maersk und ABN Amro geboten. Zu den wichtigen Themen gehören unter anderem:

Erzeugung einer beschleunigten, geschäftsorientierten Personalgestaltung

Kapitalisierung von Big Data im Personalwesen & bei HR-Technologie

Stärkung der Rolle der Personalgeschäftsführer

Verbesserung der Optimierung & Planung des Personals

Globalisierung und Optimierung prozessorientierter Shared Services im Personalwesen

Erkundung gewinnbringender Talentmanagement-Lösungen & weltweiter Talentmobilität

Die Teilnehmer werden beim Gipfel auch von den Problemen der Lösungsanbieter hören, wie zum Beispiel von Workday, Success Factors, Infor und dem Life-Ladner Institute for Endurance.

