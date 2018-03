Kommentar zum harten Urteil gegen den russischen Dissidenten Alexej Nawalny

Berlin (ots) - Das Urteil ist aber keine Überraschung für den, der in Russland die gedankenlose Logik eines Herrschaftsapparates am Werk sieht, nicht die Züge eines Schachspielers. Wer sich diesem Mechanismus entgegenstellt, der wird hinweggefegt - und je härter das Urteil, desto wahrscheinlicher ist es. Wer in Putins Russland "Haltet den Dieb!" ruft, wie es der Korruptionsbekämpfer Nawalny getan hat, der wird selbst als Dieb abgeurteilt, damit die eigentlichen Diebe im Amt bleiben.

