Campus Rudolfinerhaus: Erster Bachelorstudiengang "Gesundheits- und Krankenpflege" feierlich abgeschlossen

Wien (OTS) - Lachende Gesichter am Donnerstag, dem 18. Juli um 16 Uhr 30 am Campus Rudolfinerhaus in Wien: 17 Studierende haben mit Erfolg den ersten gemeinsamen Bachelorstudiengang "Gesundheit und Krankenpflege" von Campus Rudolfinerhaus und der Fachhochschule Wiener Neustadt abgeschlossen. Nach der Abschlussfeier in Wien findet am Freitag, dem 19. Juli, die Sponsion ab 10 Uhr in Wiener Neustadt statt. Neun frischgebackene Bachelors haben am Privatkrankenhaus Rudolfinerhaus GmbH nicht nur eine wichtige Ausbildungsstätte sondern auch ihren zukünftigen Arbeitsplatz gefunden.

15 Studentinnen und zwei Studenten aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark haben sich vom 10. bis 12.Juli mit Erfolg den Abschlussprüfungen gestellt. In ihren Bachelor-Arbeiten befassten sie sich mit Themen wie zum Beispiel "Adhärenz und Therapiemotivation älterer Menschen bezüglich medikamentöser Therapien - Ursache, beeinflussende Faktoren und pflegerische Interventionen" oder "Wie nehmen Menschen mit Tetraplegie nach einem Trauma ihre Krankheit wahr und welche pflegerischen Interventionen können zur Unterstützung gesetzt werden?".

Seit dem Wintersemester 2010 ist es am Rudolfinerhaus dank einer Kooperation mit der Fachhochschule Wiener Neustadt möglich, in nur sechs Semestern sowohl die Berufsberechtigung für die Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, als auch den "Bachelor of Science in Health Studies" zu erlangen. Ziel der Ausbildung ist die Förderung jener Kompetenzen, die eine verantwortungsvolle und wissenschaftlich fundierte Pflege von Menschen in Gesundheit und Krankheit, innerhalb und außerhalb des Krankenhauses, ermöglichen. Der Abschluss bietet die besten Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung und Karriere im Gesundheitswesen.

Die Absolventinnen und Absolventen zieht es vor allem in die Pflegepraxis. Neun junge Kolleginnen freuen sich auf ihren Arbeitsbeginn an der Privatklinik Rudolfinerhaus, weitere starten ihre berufliche Karriere in Rehabilitationszentren und in der Langzeitpflege. Eine Absolventin schließt eine Ausbildung zur Hebamme an und ein Absolvent zum psychiatrischen Krankenpfleger. Eine ehemalige Studentin reist im Sommer zu einem Hilfseinsatz nach Uganda, wo sie schon während der Ausbildung ein Praktikum absolviert hat. Einige planen Praxisjahren und dann ein Master- oder Doktorats-Studium.

Wie Mag. Barbara Harold, MBA, Direktorin Campus Rudolfinerhaus, bei der Abschlussfeier betonte, ist Pflege eine toller Beruf:

"Professionelle Pflege erfordert sowohl fundierte fachliche und methodische Kompetenzen, als auch die Fähigkeit, Beziehungen mit Menschen gestalten zu können. Die Job- und Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen wachsen stärker als in allen anderen Branchen. Wir bieten eine hochkarätige Ausbildung für einen zukunftssicheren Beruf."

Weitere Grußworte und Ansprachen kamen von den Pflegewissenschaftlerinnen Univ. Prof. Dr. Hanna Mayer, stellvertretende Präsidentin Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz, von Univ. Prof. Dr. Elisabeth Seidl, Vorstandsvorsitzende Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz, sowie von Mag. Susanne Scharnhorst, Geschäftsführung FH Wiener Neustadt. Einen kurzen Rückblick über die Studienjahre und einen Ausblick auf ihre weiteren Pläne gaben die Absolventen und Absolventinnen. Jahrgangsleiterin Dipl. Pflegepäd. (FH) Colombine Eisele fasste die Highlights der vergangenen gemeinsamen drei Jahre zusammen. Die Band "Groove Cafe" lockerte den Nachmittag musikalisch auf.

Der Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz zählt mehr als 200 Mitglieder und fungiert als Trägerverein der Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH und des Campus Rudolfinerhaus. Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Ernst Wolner. Aufgabe des Campus Rudolfinerhaus sind die Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals - im Speziellen der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

Die Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH wurde 1882 von Theodor Billroth, einem der bedeutendsten Ärzte der Wiener Medizinischen Schule, als Lehrkrankenhaus für die Pflegeausbildung mit dem Ziel gegründet, Ausbildung von Pflegepersonen auf höchstem Niveau zu vermitteln. Heute genießt das Rudolfinerhaus als Krankenhaus der Spitzenklasse in der Pflege, in der Medizin, in der Entwicklung neuer Therapien und in der technischen Ausstattung internationales Renommee. Zu den medizinischen Schwerpunkten zählen Interne Medizin, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Das Rudolfinerhaus bietet zusätzlich zu den angestellten Fachärzten und Allgemeinmedizinern mit Notfalldekret ein Anästhesieteam rund um die Uhr, das auch die Intermediate Care Unit betreut.

