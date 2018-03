KORREKTUR zu OTS 0168 von heute: FPÖ-Leyroutz: Zweifel an den Wahlkampfkosten-Angaben der SPÖ Kärnten

SP-Vorsitzender Peter Kaiser muss Farbe bekennen

Klagenfurt (OTS) - Im dritten Absatz muss es richtig heißen:

"Landeshauptmann Peter Kaiser, welcher als SPÖ-Landesparteivorsitzender wohl die uneingeschränkte Verantwortung hierfür trägt, hat im Wissen der Rechtsfolgen des Kärntner Parteienförderungsgesetzes bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze gegenüber dem Land Kärnten verschwiegen, dass die Kosten höher waren und gegenüber dem Land Kärnten falsche Angaben getätigt, um auch im Jahr 2014 für die SPÖ die Parteienförderung lukrieren zu können", so der freiheitliche Klubobmann.

Nachdem die Freiheitlichen in Kärnten bekannt gegeben haben, dass die Kosten, die von der politischen Partei aufgewendet wurden nicht über der Wahlkampfkostenbegrenzung gelegen sind, dass aber im Wahlkampf auch weitere Kosten aufgelaufen sind, welche durch ein verbundenes Unternehmen bezahlt wurden, stellt der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz fest: "Im Gegensatz zu den anderen Partei, insbesondere ÖVP und vor allem SPÖ, gehen die Freiheitlichen einen ehrlichen Weg". Es sei nämlich schlichtweg unglaubwürdig, dass die SPÖ Kärnten in ihrem gesamten Wahlkampf für Inserate und Werbeeinschaltungen weniger ausgegeben hätte als die Grünen, zumal die SPÖ seit November 2012 bis zum Wahltag in allen Kärnten Printmedien und Online-Ausgaben omnipräsent gewesen sei.

"Wir haben festgestellt, dass insbesondere die SPÖ im laufenden Wahlkampf zur Landtagswahl 2013 eine riesige Anzahl von Werbeeinschaltungen durch den SPÖ-Klub abgewickelt hat, wodurch diese für die SPÖ getragenen Leistungen als Spende zu qualifizieren sind, was im Sinne des Parteiengesetzes ausdrücklich unzulässig und rechtswidrig ist," betont Leyroutz. Denn die gesetzlichen Bestimmungen sind eindeutig:

Der § 6, Abs. 6 des Parteiengesetzes 2012 verbietet den politischen Parteien, Spenden von parlamentarischen Klubs anzunehmen, wobei als Spende nach § 2 jede Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention, die ohne entsprechende Gegenleistung gewährt wird, gilt. Und das Kärntner Klubfinanzierungsgesetz regelt, welche Ausgaben für Landtagsklubs zulässig und möglich sind. Dort heißt es in §1: "Zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben, insbesondere für die Gewährleistung einer geordneten Geschäftsführung, ferner für die Abhaltung von Tagungen und Enqueten, Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen, Heranziehung von Experten, den Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen und Ehrungen haben die Klubs und Interessengemeinschaften von Abgeordneten

einen Anspruch auf einen Beitrag des Landes."

Nichtsdestotrotz habe die SPÖ einen großen Anteil der aufgewendeten Kosten für den Wahlkampf direkt aus den Mitteln des Landtagsklubs finanziert und wäre daher jedenfalls verpflichtet gewesen, dies auch im Sinne des Kärntner Parteienförderungsgesetzes und der darin festgelegten Wahlkampfkostenbeschränkung unmissverständlich und klar der Finanzabteilung des Landes Kärnten bekannt zu geben. "Landeshauptmann Peter Kaiser, welcher als SPÖ-Landesparteivorsitzender wohl die uneingeschränkte Verantwortung hierfür trägt, hat im Wissen der Rechtsfolgen des Kärntner Parteienförderungsgesetzes bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze gegenüber dem Land Kärnten verschwiegen, dass die Kosten höher waren und gegenüber dem Land Kärnten falsche Angaben getätigt, um auch im Jahr 2014 für die SPÖ die Parteienförderung lukrieren zu können", so der freiheitliche Klubobmann.

Diese Vorgangsweise erfülle für jene Personen in der SPÖ, die das mitgetragen und mitunterstützt haben, den Tatbestand des versuchten schweren Betrugs. "Wir fordern den Landtagsklub der SPÖ auf, die im Zuge des Wahlkampf der SPÖ unrechtmäßig und zweckwidrig geleisteten Gelder entsprechend den Bestimmungen des Parteienförderungsgesetzes dem Land Kärnten zurückzuführen, und die Erklärung abzugeben, für das Jahr 2014 keine Landesförderung in Anspruch zu nehmen. Ich richte auch den eindringlichen Appell an Landehauptmann Kaiser und die für den Wahlkampf verantwortlichen Mitglieder in der SPÖ, die Verantwortung für diesen ungeheuerlichen Skandal zu übernehmen und sofort zurückzutreten, bevor dem Land Kärnten durch weitere Malversationen in Zukunft ein noch größere Schaden entsteht", sagt Leyroutz abschließend.

