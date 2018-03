Preisverleihung bei Kunstausstellung mit Fotografien des Bergs Lu Shan und Start der Wanderausstellung

Peking (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem fand in Peking eine Preisverleihungszeremonie im Rahmen der nationalen chinesischen Fotografieausstellung unter dem Motto "Vom Lu Shan träumen, mit China verbinden" statt. Die Ausstellung wird vom chinesischen Fotografenverband und der für den Berg Lu Shan zuständigen Landschaftsverwaltung der Provinz Jiangxi gemeinsam ausgerichtet. Am selben Tag wurde die chinesische Wanderausstellung mit allen preisgekrönten Beiträgen aus der Ausstellung eröffnet. Ihre erste Station ist die Wangfujing-Fußgängerzone in Peking. Die Wanderausstellung bleibt fünf Tage lang dort. Dabei werden 134 mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille ausgezeichnete Exponate und herausragende Fotografien ausgestellt, die bei einer nationalen Kunstausstellung mit Fotografien des Bergs Lu Shan ausgewählt wurden.

Die Region um den Lu Shan ist als "die schönste Berglandschaft unter dem Himmel" weltweit bekannt. In kühlen Sommern ist sie ein hervorragendes Ziel für Erholungssuchende, das während der Sommermonate Abkühlung bietet und Besucher aus aller Welt anzieht.

Fotografiebegeisterte und die Öffentlichkeit konnten vom 28. Juni 2012 bis zum 28. Februar 2013 Fotografien des Bergs Lu Shan für die Ausstellung einreichen. Am Ende des Bewerbungszeitraums waren beim Organisationskomitee mehr als 6.090 Beiträge eingegangen, die in zwei Kategorien eingeteilt wurden: Landschaftsaufnahmen und Aufnahmen von historischem und kulturellem Interesse.

Diese Meisterwerke werden im Rahmen der Wanderausstellung in den kommenden Monaten an verschiedenen Orten zu sehen sein, darunter auch Peking und Schanghai. So soll es der Öffentlichkeit ermöglicht werden, sich ein besseres und vertrauteres Bild vom Lu Shan zu machen.

Bei der Fotografieausstellung besuchten auch Gäste vom chinesischen Fotografenverband, begleitet von Vertretern der Medien und preisgekrönten Fotografen, die Fotografieausstellung in der Wangfujing-Fußgängerzone und gaben Kommentare zu den ausgezeichneten Werken ab. Der Vizepräsident des chinesischen Fotografenverbandes Luo Gengqian hielt eine herzliche Rede, in der er darauf hinwies, dass sich der Verband der Förderung und Unterstützung von Fotografen verschrieben hat und ihnen dabei helfen möchte, ihr kulturelles Bewusstsein und ihr künstlerisches Niveau ständig weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig im Bereich Fotografie weiterzubilden, um ihre fotografischen Talente zu entwickeln. Als Organisator unterstützte und befürwortete der chinesische Fotografenverband die Tour zur nationalen Fotografieausstellung unter dem Motto "Vom Lu Shan träumen, mit China verbinden" in vollem Umfang. Auf diese Weise sollen die hohen Anforderungen und die Qualität der Ausstellung sichergestellt werden. Wir glauben, diese Ausstellung erlaubt es den Menschen, mehr über den Berg Lu Shan zu erfahren und sich aktiv an der Förderung der Entwicklung von Kultur und Tourismus in der Bergregion am Lu Shan zu beteiligen.

