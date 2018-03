Neuer Investor für die IHS GmbH / Die Private-Equity-Gesellschaft Battery Ventures wird alleiniger Anteilseigner der Unternehmensgruppe

Frankfurt (ots) - IHS GmbH, eine Unternehmensgruppe aus führenden Anbietern von Marketing- und Technologielösungen für Hotels, verkündet einen Besitzerwechsel: Die Private-Equity-Gesellschaft Battery Ventures mit Sitz in Boston, USA, hat alle Aktienanteile der Gruppe von Kings Park Capital (KPC), einer unabhängigen Equity-Investment-Firma, erworben und wird damit zum alleinigen Anteilseigner von IHS GmbH.

Mit Unterstützung des neuen Investors wird die IHS GmbH auf ihre kundenorientierte Geschäftsstrategie aufbauen und damit ihr Wachstum weiter vorantreiben. Der Geschäftsabschluss ermöglicht es der IHS GmbH außerdem eigene Akquisitionsziele zu verfolgen.

Mit dem Investor-Wechsel gehen auch personelle Veränderungen im Vorstand der IHS GmbH einher: Battery Executive in Residence, Steve Rowley, wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender und CEO und löst damit David Richardson und Michael Ball ab. Außerdem treten Dave Tabors und Morad Elhafed von Battery Ventures in das Aufsichtsgremium der Firma ein. Details zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

IHS GmbH ist eine Gruppe führender Anbieter im Hotelgewerbe, zu der die internationale Hotelgruppe Worldhotels, der globale CRS-Provider Trust International, der Training und Benchmarking Spezialist IFH® Institute For Hospitality Management und Nexus World Services, ein Anbieter für Lösungen im Verkaufsmanagement, gehören. Die Unternehmensgruppe unterstützt mit ihren Services 20.000 Hotels in 65 Ländern weltweit. Sie erreicht global etwa 120 Millionen Gäste und verhilft ihren Kunden zu einem Jahresumsatz von mehr als drei Milliarden US Dollar.

Vor der Akquise der IHS GmbH sammelte Battery Ventures bereits zahlreiche Erfahrungen im Reise- und Tourismussektor, darunter waren Investitionen in ITA Software (erworben von Google), Duetto Research (USA), GoEuro (Berlin), HotelTonight (USA), and Sabre (USA). Eine komplette Liste aller Battery-Investionen kann hier eingesehen werden: www.battery.com/our-companies/list.

IHS' neuer Aufsichtsratsvorsitzender und CEO, Steve Rowley, ist ein erfahrener Software-Experte. In seiner mehr als 20-jährigen Laufbahn sammelte er Erfahrung in Technik, Operations und Vertrieb. Zuletzt war Rowley als CEO bei Torex, einem Anbieter von Lösungen für den Einzelhandel und Direktvertrieb, tätig. "Ich bin beeindruckt von dem Management-Team der IHS GmbH, seiner Erfolgsbilanz und vor allem von seinem Produktportfolio. Für die Gruppe spricht auch die Zufriedenheit seiner Kunden auf der ganzen Welt, " sagt Steve Roywley, neuer Aufsichtsratsvorsitzender und CEO.

"Mit Battery Ventures als strategischem und finanziellem Partner an ihrer Seite, wird die IHS GmbH weiter wachsen und expandieren, um ihren Kunden noch hochwertigere und innovativere Services bieten zu können."

Über IHS GmbH:

Durch die Bündelung der Ressourcen und Expertise ihrer einzelnen Firmen schafft IHS GmbH als leistungsstarke, weltweit tätige Unternehmensgruppe Mehrwerte für seine Kunden.

IHS wurde 2007 als Portfolio führender Anbieter im Hotelgewerbe gegründet. Unter dem Dach von IHS operieren der globale CRS-Provider Trust International, die unabhängige Hotelgruppe Worldhotels, der Training und Benchmarking Spezialist IFH® Institute For Hospitality Management und Nexus World Services, ein Anbieter für Lösungen im Verkaufsmanagement.

Das Unternehmen unterstützt über 100 internationale Hotelgruppen und mehr als 20.000 Hotels in Branding, Distributionstechnik, E-Commerce, Vertriebsmanagement, Vertrieb, Marketing, Training und Mystery Shopping.

Rückfragen & Kontakt:

Veronika Bahnmann

Worldhotels

vbahnmann @ worldhotels.com



oder



Alice Zoellner

Trust International

azoellner @ trustinternational.com