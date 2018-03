NIKI erweitert Angebot an Demel-Gourmetgerichten an Bord

Berlin (ots) - Bereits seit Juni 2006 sind warme Speisen aus dem Hause Demel bei NIKI an Bord erhältlich. Der Dauerbrenner:

Kaiserschmarren. Das Angebot umfasst außerdem verschiedene Frühstücksvariationen sowie zwei unterschiedliche warme Gerichte mit Schnitzel. Ab sofort wird die Menükarte um ein exotisches Yellow Chicken Curry erweitert, welches auf allen NIKI Flügen für acht Euro erhältlich ist. Ebenfalls neu ist das Kindermenü: für sieben Euro erhalten die jüngsten Gäste bei NIKI Miniwürstel mit Kartoffelpüree und Buttererbsen.

Der Großteil der 2012 verkauften Gourmetmenüs wurde spontan an Bord verkauft. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass sein Wunschgericht an Bord verfügbar ist, kann seine Bestellung bereits bei der Buchung oder bis 48 Stunden vor Abflug via Kontaktformular auf flyniki.com vornehmen. Die Airline bietet außerdem vegetarische und muslimische Sondermenüs an, für die eine Voranmeldung bis 48 Stunden vor Abflug notwendig ist. Auf allen Flügen von und nach Tel Aviv servieren die NIKI Flugbegleiter nach Voranmeldung koschere Gerichte.

NIKI ist die zweitgrößte Fluglinie am Flughafen Wien. Die zur airberlin group gehörende österreichische Airline bietet durch den Beitritt zur oneworld® Allianz am 20. März 2012 ihren Fluggästen ein weltweites Streckennetz an. Im Flugverkehr zwischen Österreich und Deutschland sind NIKI und airberlin mit bestem Produkt und besten Preis bereits zur Nummer eins aufgestiegen.

airberlin ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt zu 150 Destinationen in 40 Ländern. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2012 mehr als 33 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an airberlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld® verfügt airberlin über ein globales Streckennetz. Die Airline mit dem preisgekrönten Service bietet mit 14 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa.

