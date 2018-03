Retail Solutions erhält TRUSTe-Zertifizierung

(PRN) - -- Führende Informationsplattform für den Einzelhandel erhält TRUSTe Certified Privacy Seal für solide Datenschutz- und Datenverwaltungspraktiken

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Solutions Inc. (RSi), ein führender Anbieter cloudbasierter Big-Data-Analysen und Echtzeitinformationen für die Konsumgüterbranche, gab heute bekannt, dass er die strengen Richtlinien des TRUSTe-Datenschutz-Zertifizierungsprogramms

für

cloudbasierte Unternehmen erfüllt hat und nun mit den Safe Harbour-Bestimmungen für die EU und die Schweiz konform ist. Das TRUSTe Seal bedeutet, dass RSi die strengsten Standards für das Management, die Interoperabilität und den Schutz von Daten einhält und seine Kunden, Unternehmen, Partner und Konsumenten vollständig auf die Integrität und Qualität der von RSi erfassten, gespeicherten und übertragenen Daten vertrauen können.

RSi befasst sich seit 2008 mit der Wertschöpfung aus betrieblichen Downstream-Daten und erfasst täglich mehr als zwei Milliarden Big-Data-Einträge von Einzelhändlern, die sich zum Beispiel auf Verkaufspunkte, Bestandslücken, Prognosen, Preise etc. beziehen. Das Unternehmen verwandelt diese in praxisrelevante Geschäftsinformationen, die es mit verschiedenen Anbietern teilt. RSi hat Zugriff auf die Verkaufspunktdaten von 80 Einzelhandelsketten mit 130.000 Standorten auf der ganzen Welt. Derzeit beziehen mehr als 500 CPG-Unternehmen (Consumer Packaged Goods, verpackte Konsumgüter) die Dienste von RSi, um die Geschäftsergebnisse ihrer Marken zu messen und zu verwalten.

"Daten sind unser Geschäft und wir sind ständig bestrebt, alle Anforderungen an Datenschutz und regulatorische Compliance auf der ganzen Welt zu übertreffen", sagte Peter Rieman, Chief Operating Officer von RSi. "Die Zertifizierung durch TRUSTe, ein Branchenführer im Bereich der Online-Datenschutzdienste, gibt uns ein zusätzliches Niveau von Dritten bestätigter Glaubwürdigkeit und Datensicherheit, wodurch RSi in der Lage ist, die höchsten Standards in Sachen Online-Datenschutz und Kundenzufriedenheit zu erreichen."

RSi ist sich des vorherrschenden Paradigmas bewusst, demzufolge Unternehmen keinen Datenschutz ohne Sicherheit haben können. Das Unternehmen strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und der Umsetzung der besten internationalen Verfahrensweisen für die grenzüberschreitende Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, das Sicherheitsmanagement und die Datensicherung.

Mit seiner internationalen Reichweite blieb RSi dem Feld in der Umsetzung von Datensicherheitspraktiken voraus und behauptet diesen einzigartigen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den anderen Dienstleistungsanbietern in der Einzelhandelsbranche. Um seine TRUSTe-Zertifizierung zusätzlich zu untermauern, hat RSi die Konformität mit Safe Harbour-Bestimmungen und die Beurteilung mobiler Anwendungen in das Prüfungsverfahren eingeschlossen. Das TRUSTe-Datenschutz-Zertifizierungsprogramm bestätigt, dass RSi den Anforderungen der EU und den jüngsten Schweizer Verordnungen zum Schutz von Konsumentendaten gerecht wird, indem es den Safe-Harbor-Vorschriften entspricht. Darüber hinaus bereitet RSi seine Selbstzertifizierung beim US-Handelsministerium vor.

"Das TRUSTe Privacy Seal und das EU-Safe-Harbor-Kennzeichen sind auf allen Websites von RSi an prominenter Stelle abgebildet, um den Kunden, Geschäftspartnern und Verbrauchern zu zeigen, dass wir ihre Datenschutzsorgen ernst nehmen", sagte Peter Allison, Security Officer von RSi. "Es ist ein klares Zeichen, dass sich RSi weiterhin aktiv für die Unterstützung seiner Kunden engagiert, indem es die Risiken in ihren Lieferketten minimiert und hilft, ihr Verbraucherpublikum auf der ganzen Welt abzusichern."

Informationen zu Retail Solutions Inc. Retail Solutions Inc. (RSi) ist ein globaler Technologieanbieter, der Unternehmen aus der CPG-Branche (verpackte Konsumgüter) mit prädiktiven Analysen auf der Grundlage von Big Data unterstützt. Die Innovationen des Unternehmens liegen den gleichen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Algorithmen zugrunde wie seine Cloud-Lösungen, die es entwickelt, vermarktet und an die führenden CPG-Unternehmen der Welt verkauft. RSi verwandelt die täglichen Einkäufe der Verbraucher in erkenntnisreiche und praxisrelevante Daten für eine bessere Entscheidungsfindung. Der RSi-Plattform vertrauen mehr als 500 globale CPG-UNternehmenm, darunter Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark, Kraft, Unilever, Bayer, ConAgra, Clorox, P&G, Danone und viele andere. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.retailsolutions.com

Medienkontakte: April H. Burghardt PR Consultant Retail Solutions Inc. +1-646-246-0484 april @ gabdata.com

Web site: www.retailsolutions.com/