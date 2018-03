NEOS reicht auch in Niederösterreich Unterstützungserklärungen ein

Strolz: "Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nächste Woche sind wir fertig!"

St. Pölten (OTS) - Heute, Donnerstag konnten die NEOS Niederösterreich Spitzenkandidaten Nikolaus Scherak und Douglas Hoyos in ihrem Heimat-Bundesland mit 561 deutlich mehr als die notwendige Anzahl von Unterstützungserklärungen bei der Landeswahlbehörde einreichen. Nach Wien, Vorarlberg und Tirol hat NEOS somit im vierten Bundesland in Redkordzeit geschafft.

"Gar nicht so einfach, ein bisschen frische Farbe in dieses Bundesland zu bringen - doch unser engagiertes Team hat das Unmögliche möglich gemacht", freut sich Nikolaus Scherak, NEOS Spitzenkandidat für Niederösterreich. Täglich waren bis zu acht Teams vor Gemeindeämtern in den großen Städten unterwegs. Und es hat sich gelohnt.

"Durch die Straßenaktionen konnten wir unsere Bekanntheit weiter steigern. Man merkt, dass immer mehr Leute NEOS kennen. Das ist der richtige Weg, die Nationalratswahl naht in großen Schritten", zeigt sich NEOS Landessprecher Douglas Hoyos erleichtert über die extrem rasche Bewältigung der Herkulesaufgabe.

Für den NEOS Vorsitzenden Matthias Strolz ein weiterer Etappensieg auf dem Weg zu ambitionierten Zielen: "Ich liebe es, wenn unsere Pläne aufgehen. Natürlich müssen wir noch viele Menschen für uns gewinnen bis zum 29. September. Doch unsere Erfolge sprechen eine klare, überzeugende Sprache."

NEOS plant, vor Ende Juli in allen Bundesländern mit den Unterstützungserklärungen fertig zu sein. Der tagesaktuelle Stand ist auf http://neos.eu/unterstuetzungserklaerung jederzeit transparent und einsehbar.

