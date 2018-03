Alstom liefert zwei neue Kurzschlussgeneratoren an DNV KEMA

Arnheim Und Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Vertrag als erster Schritt zur Expansion des Hochleistungslabors von DNV KEMA in Arnheim.

DNV KEMA hat zwei ALSTOM-Kurzschlussgeneratoren geordert, um das Hochleistungslabor von DNV KEMA im niederländischen Arnheim auszubauen. Das vollständige Projekt umfasst die Lieferung und Installation von zwei luftgekühlten Kurzschlussgeneratoren und entsprechenden Nebenanlagen, darunter ein Antriebssystem, ein gängiges Erregersystem und ein Schmierölsystem. Alle Systeme sollten 2015 betriebsbereit sein. Die erweiterte Stromversorgung im Hochleistungslabor von DNV KEMA wird zur Prüfung neuer Transformatoren , Leistungsschalter und sonstiger Komponenten für sogenannte Supernetze eingesetzt, die den Transport von grossen Strommengen über weite Strecken ermöglichen und den Weg für eine sichere und zuverlässige weltweite Energieinfrastruktur der Zukunft ebnen.

Seit 1970 sind im Prüflabor in Arnheim bereits vier ALSTOM-Kurzschlussgeneratoren im Einsatz. Diese werden zur Prüfung verschiedener Komponenten des Stromnetzes eingesetzt, darunter Hochstromtransformatoren, Leistungsschalter und Schaltanlagen. Mit diesen beiden identischen Kurzschlussgeneratoren, die im Prüffeld eine dreiphasige Kurzschlussleistung von jeweils 2100 MVA (bei 50 Hz) liefern, werden die Leistungsfähigkeit und Kapazität des Labors um fünfzig Prozent gesteigert. Somit ist es das erste Labor der Welt, in dem Ultrahochspannung für Supernetze von 800 kV oder mehr zum Stromtransport über weite Strecken getestet werden kann, um die zukünftigen Probleme im Bereich der Stromversorgung zu lösen. Die für einen einzigen Testlauf erzeugte Strommenge entspricht in etwa der Stromversorgung von 500.000 Haushalten. Durch die Erweiterung werden überdies zusätzliche Testvorrichtungen entstehen, wodurch der Zeitaufwand bei aktuellen Testaktivitäten reduziert und die Fähigkeit DNV KEMAs, auf aktuelle Marktanforderungen zu reagieren, umfassend verbessert wird.

Kurzschlussgeneratoren arbeiten aufgrund ihres spezifischen Zwecks unter extremen Bedingungen. Um eine derartige Spezifität zu erzielen, sind Robustheit und Zuverlässigkeit der Geräte von entscheidender Bedeutung. Die 4 ALSTOM-Kurzschlussgeneratoren, die in den 70er Jahren bei DNV KEMA installiert worden sind, haben in 40 Jahren Betriebszeit sehr gute Leistungen erbracht.

"Die Schaffung einer sicheren und zuverlässigen Energieinfrastruktur ist für unser Bemühen hinsichtlich einer sicheren und nachhaltigen Zukunft unerlässlich", erklärt David Walker, der CEO von DNV KEMA. "Der Transport grosser Strommengen über weite Strecken wird die Berücksichtigung von erneuerbaren Energien im Energiemix begünstigen. Ausserdem trägt er dazu bei, Energie aus entlegenen Gebieten in dicht bevölkerte Teile der Welt wie beispielsweise in Grossstädte zu übertragen. Eine ordnungsgemässe Prüfung trägt dazu bei, das Risiko unerwarteter und grossflächiger Stromausfälle in diesem extremen Segment zu minimieren. Mit ALSTOM als solidem Partner können wir in den Niederlanden in Innovation investieren und den Marktanforderungen Rechnung tragen."

Gerben Kolkman, der Geschäftsführer von Alstom Thermal Services, erklärt: "Wir sind sehr glücklich, DNV KEMA diese Generatoren bereitzustellen. Mit unserem Alstom-Lifecycle-Managementansatz definieren wir auch das Kundendienstkonzept völlig neu: Mit DNV KEMA werden wir gemeinsam darauf hinarbeiten, die Rendite der Vermögenswerte des Unternehmens zu steigern und die Umweltbelastung des Prozesses und der gesamten Werksanlage über den kompletten Nutzungszeitraum hinweg zu minimieren."

Informationen zu DNV KEMA Energy & Sustainability Mit mehr als 2.300 Experten in über 30 Ländern der Welt möchte DNV KEMA Energy & Sustainability den globalen Umstieg auf eine sichere, zuverlässige, effiziente und saubere Energieversorgung vorantreiben. Mit nahezu 150 Jahren Erfahrung haben wir uns auf die Bereitstellung weltweit erstklassiger und innovativer Lösungen in den Bereichen Unternehmens-und technische Beratung, Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen, Risikomanagement sowie Verifizierung spezialisiert. Als objektives und unparteiisches wissensbasiertes Unternehmen beraten und unterstützen wir Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft. Hierzu zählen neben Energieerzeugern , Energielieferanten und Endverbrauchern auch Gerätehersteller sowie Regierungsbehörden, Grossunternehmen und Nichtregierungsorganisationen. DNV KEMA Energy & Sustainability ist Teil von DNV, einem globalen Dienstleistungsanbieter im Bereich Risikomanagement mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. Nähere Informationen zu DNV KEMA Energy & Sustainability erhalten Sie auf http://www.dnvkema.com.

Informationen zu Alstom

Alstom ist in den Bereichen Stromerzeugung, Energieübertragung und Schieneninfrastruktur weltweit führend und setzt Massstäbe im Hinblick auf innovative und umweltfreundliche Technologien. Alstom baut den schnellsten Zug und die kapazitätsstärkste automatisierte U-Bahn der Welt. Zudem bietet das Unternehmen integrierte Lösungen und entsprechende Dienstleistungen für schlüsselfertige Kraftwerke, die Strom aus verschiedensten Energiequellen wie Wasser, Kernenergie, Gas, Kohle und Wind erzeugen. Darüber hinaus bietet Alstom eine Reihe weiterer Lösungen zur Stromübertragung, wobei der Schwerpunkt auf dem "Smart Grid" liegt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 93.000 Mitarbeiter in etwa 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2012/13 erzielte sie einen Umsatz von mehr als 20 Mrd. EUR und buchte Aufträge im Wert von fast 24 Mrd. EUR.

