AK Kaske: Vermögenssteuer ist gerechter Beitrag

Senkung der Beiträge in die Unfallversicherung gefährdet Arbeit der AUVA

Wien (OTS) - Anlässlich des heute von WKÖ Präsident Christoph Leitl präsentierten Impulspakets plädiert AK Präsident Rudi Kaske einmal mehr für die Einführung einer Vermögenssteuer. "Denn wir brauchen dringend Mittel, um Investitionen in die Pflege, in den Ausbau von Kinderbetreuung und den Wohnbau zu tätigen", betont Kaske. Gleichzeitig spricht sich der AK Präsident gegen eine Senkung der Beiträge in die Unfallversicherung aus.

Angesicht der mehr als ungleichen Vermögensverteilung in Österreich - nur 5 Prozent der Haushalte besitzen fast die Hälfte des Vermögens, während 50 Prozent weniger als vier Prozent des Vermögens auf sich vereinen - ist es mehr als gerecht, wenn die Reichen einen fairen Beitrag leisten. Die daraus erzielten Mittel sollen laut AK Präsident Kaske in die Pflege, den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und in den Wohnbau investiert werden. "Denn das sind Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen", betont Kaske.

Zudem fordert der AK Präsident, dass das von der Bundesregierung beschlossene Paket zur Belebnung der Konjunktur rasch umgesetzt wird:

"Dieses Konjunkturpaket ist wichtig und kommt zum richtigen Zeitpunkt. Vor allem die Maßnahmen für die Förderung des Wohnbaus und die Investitionen in die Bereiche Pflege und Kinderbetreuung treffen die Forderungen der AK. Jetzt müssen die angekündigten Schritte auch in die Praxis umgesetzt werden."

Wenig anfreunden kann sich Kaske dagegen mit dem WKÖ-Vorschlag einer Senkung der Beiträge in die Unfallversicherung: "Wir wissen alle genau, dass, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger arbeiten sollen, sie dafür auch gesund sein müssen. Im Bereich der Prävention kommt der AUVA eine wichtige Rolle zu. Denn sie ist ja nicht nur für Berufskrankheiten zuständig, sondern soll das auch für das weite Feld aller berufsbedingten Erkrankungen sein. Dafür braucht die AUVA aber ausreichend finanzielle Mittel."

Die Forderung von WKÖ Präsident Leitl nach einer Beitragssenkung in der Höhe von 0,1 Prozent ist zwar eine Abschwächung der ÖVP-Forderung nach einer Absenkung um 0,4 Prozent, bedeutet aber trotzdem Mindereinnahmen für die AUVA im Ausmaß von fast 83 Millionen Euro im Jahr. Wie wichtig da jeder Euro ist, zeigt ein Blick auf die Ausgaben der Unfallversicherung. 2012 wurden von den rund 1,5 Milliarden Euro fast 600 Millionen Euro für Renten ausgegeben, nicht einmal 230 Millionen Euro für "sonstige Leistungen", worunter auch die Ausgaben für Unfallverhütung und Rehabilitation fallen.

