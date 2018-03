Accuen von Omnicom Media Group startet in Lateinamerika

(PRN) - - Mit 20 zusätzlichen LATAM-Märkten baut Accuen seine Führungsposition bei weltweitem programmatischem Einkauf aus und deckt nun bereits über 60 Länder ab

New York (ots/PRNewswire) - Accuen, der kanalübergreifende Arm für programmatischen Einkauf der Omnicom Media Group, hat seine Tätigkeit in 20 lateinamerikanischen Märkten aufgenommen und ist damit weltweit bereits in über 60 Ländern in den Regionen Nordamerika, EMEA, APAC und LATAM tätig - der weltweit größte Fußabdruck im programmatischen Segment.

Accuen hat Andres Puentes, der nach seiner Tätigkeit in Nokias Digitaldivision 2011 zur Omnicom Media Group kam, mit der Leitung des Tagesgeschäfts in diesem neusten Expansionsmarkt betraut.

Mithilfe einer Kombination aus zentralisierter Planung und Umsetzung und den besten verfügbaren Marketingtechnologien und -providern in der Regionalzentrale für Lateinamerika in Miami bietet die LATAM-Einheit ihren Kunden sowohl optimale Effizienz bei der Abwicklung von Kampagnen in einzelnen Ländern aber auch die Möglichkeit der weltweiten Umsetzung.

Darüber hinaus sind die Teams von Accuen in die beiden Agenturen der Omnicom Media Group, OMD und PHD, integriert, aber auch in das umfassendere Agenturnetz von Omnicom insgesamt, wodurch Markt- und Strategieerfahrung in Lateinamerika an die führende offene und flexible Technologieplattform angeglichen werden - d. h., eine Anpassung der programmatischen Taktiken und umfassenderen Marketingmöglichkeiten, welche die weltweite Markenpräsenz und -position der Dachmarken unterstützt und verbessert.

"Seit wir 2011 weltweit tätig wurden, ist eine Schlüsselkomponente -und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal - der globalen Expansionsstrategie von Accuen unser Engagement bei der Bereitstellung für unsere Kunden der "besten Lösungen aus zwei Welten", die lokale Markterfahrung mit der weltweit besten Expertise und Skalierbarkeit im programmatischen Einkauf integrieren", sagt Josh Jacobs, der weltweite CEO von Accuen. "Dieses Modell erlaubt es uns, unsere Plattform mit lokalen Anbietern und Technologien auszubauen, so wie diese an Dynamik gewinnen, wodurch wir die Tiefe und Breite der Abdeckung in allen Regionen, die wir bedienen, stetig erweitern können."

Jacobs führt weiter aus, dass der Start in LATAM die Lücke bei der umfassenden Abdeckung der wichtigen vier Regionen schließt und, dass sich die künftige Expansion auf die Durchdringung und den Ausbau der Fähigkeiten in jeder der einzelnen Regionen konzentrieren wird, um so die Anpassung an die Erfordernisse, die Prioritäten und die Erwartungen der weltweiten Kundenbasis von Accuen und Omnicom bestmöglich vornehmen zu können.

ÜBER ACCUEN

Accuen ist die Division für programmatischen Einkauf der Omnicom Media Group, der Dienstleistungssparte für Medien von Omnicom Group Inc. . Accuen ist in über 60 Ländern operativ tätig und kombiniert Medien, Daten, Technologie und Strategie bei der Bereitstellung von Lösungen für den Einkauf von Zielgruppen für die führenden Marken der Welt.

